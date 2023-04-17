Головний "фокус" мозку: вчені розповіли, як він перекручує сприйняття людини

Мозок людини - найменш вивчений і найважливіший орган. Часом він творить з людиною та її свідомістю зовсім незрозумілі речі та трюки. А іноді мозок здатний обманювати свого власника та заплутувати пам'ять.

Згідно з новим дослідженням, яке опубліковано в PLOS one , людина може неправильно пам'ятати події буквально через кілька секунд після того, як вони сталися.

Новий феномен вчені назвали "ілюзії короткочасної пам'яті" - він показує, наскільки легко і швидко люди переосмислюють події, щоб вони відповідали нашим уявленням, замість того, щоби точно "записувати" те, що відбувається.

"Схоже, що короткочасна пам'ять не завжди точно відображає те, що щойно сталося. Натомість пам'ять формується тим, що ми очікували побачити", - стверджують дослідники.

Для експерименту вчені запросили понад 500 добровольців. Для перевірки точності короткочасної пам'яті вони пройшли різні етапи чотирьох експериментів. Кожен з експериментів був спрямований на запам'ятовування послідовності букв латинського алфавіту.

Коли учасників попросили згадати, що вони побачили буквально за пів секунди, вони помилилися трохи менше ніж у 20% випадків. І кількість помилок підскочила до 30% - коли те саме питання було задано через 3 секунди.

Щоб підтвердити свої висновки, вчені повторили тест у трьох аналогічних експериментах з іншою групою добровольців, які не були включені до початкового аналізу.

Дослідники дійшли висновку, що людський мозок записує досвід на підставі встановлених уявлень, які дозволяють нам генерувати точніші прогнози про світ, відсікаючи особливості, які не відповідають цим переконанням.

"Ці ілюзії пам'яті є результатом знання світу, а не візуальної схожості. У сукупності результати показують, що знання світу можуть формувати пам'ять, навіть коли спогади щойно сформувалися", - кажуть вчені.