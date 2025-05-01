Главные тренды обуви весна-лето 2025: на что стоит обратить внимание

Танкетка

Танкетка - это тип подошвы, которая постепенно утолщается от носка до пятки, создавая плавный наклон, поддерживающий всю стопу.

Преимущества обуви на танкетке:

удобство: вес распределяется равномернее, чем на шпильке, поэтому ноги меньше устают;

устойчивость: танкетка обеспечивает лучший баланс, что снижает риск вывихов и падений;

универсальность: ее можно носить с платьями, джинсами, юбками - как в обыденном, так и в более формальном стиле;

визуальное удлинение ног: как и каблуки, танкетка делает силуэт более стройным.

"Готовы или нет, но к нам вернулась обувь на танкетке", - отметила стилист.

Также она рассказала, что сейчас актуальна высокая танкетка и узкая.



Танкетка в трендах модной обуви (скриншот)

Обувь белого цвета

Также в трендах на весну и лето 2025 - обувь белого цвета. Белый цвет легко сочетается с разными стилями и цветами. Эта обувь подходит как для повседневных образов, так и для более официальных или вечерних луков.

Такая обувь отлично дополняет как классические платья и юбки, так и джинсы, шорты или спортивные костюмы. Белые кроссовки, сапоги, туфли или босоножки придают элегантности и свежести любому наряду.



Белый цвет в тренде (скриншот)

Мюли с открытым носком и на высоких каблуках

Мюли на каблуках и с открытым носком - это один из главных трендов 2025 года, объединяющий элегантность, комфорт и современную женственность. В весенне-летнем сезоне такая модель обуви становится еще более роскошной благодаря разнообразным текстурам, цветам и деталям. От классических черных кожаных моделей до более смелых вариантов с металлическими акцентами, бусинами или стразами - мюли можно выбрать для любого события или настроения.



Мюли на лето 2025 (скриншот)

Туфли Мэри Джейн

Туфли Мэри Джейн (Mary Jane) - это культовая модель женской обуви, которая уже больше века остается актуальной и вновь возвращается в модные коллекции 2025 года. Ее главная особенность - закрытый носок, округлая форма носка и ремешок на подъеме стопы, застегивающейся на пуговицу или пряжку. Первоначально эти туфли были частью детского гардероба, но со временем превратились в символ женственности, ностальгии и стиля.



Туфли Мэри Джейн (скриншот)

Обувь с металлическим эффектом

Обувь с эффектом металлик, особенно в золотистом цвете – один из самых ярких и заметных трендов 2025 года. Это настоящий модный акцент, придающий блеску, смелости и гламурной роскоши даже самому простому образу. Если раньше "металлик" ассоциировался преимущественно с вечерними выходами, то сегодня его уверенно носят и днем ​​с джинсами, костюмами или платьями.



Модна обувь на лето (скриншот)

Также стилист рекомендует обратить внимание на необычную обувь. Это могут быть модели с бахромой, перьями, мехом, а также со шнуровкой и змеиным принтом.