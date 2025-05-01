Головні тренди взуття весна-літо 2025: на що варто звернути увагу

Танкетка

Танкетка - це тип підошви, яка поступово потовщується від носка до п'яти, створюючи плавний нахил, що підтримує всю стопу.

Переваги взуття на танкетці:

зручність: вага розподіляється рівномірніше, ніж на шпильці, тому ноги менше втомлюються;

стійкість: танкетка забезпечує кращий баланс, що знижує ризик вивихів і падінь;

універсальність: її можна носити з сукнями, джинсами, спідницями - як у повсякденному, так і в більш формальному стилі;

візуальне подовження ніг: як і підбори, танкетка робить силует стрункішим.

"Готові чи ні, але до нас повернулося взуття на танкетці", - зазначила стилістка.

Також вона розповіла, що зараз актуальна висока танкетка і вузька.



Танкетка в трендах модного взуття (скриншот)

Взуття білого кольору

Також у трендах на весну і літо 2025 - взуття білого кольору. Білий колір легко поєднується з різними стилями та кольорами. Це взуття підходить як для повсякденних образів, так і для більш офіційних або вечірніх луків.

Таке взуття відмінно доповнює як класичні сукні та спідниці, так і джинси, шорти або спортивні костюми. Білі кросівки, чоботи, туфлі або босоніжки надають елегантності та свіжості будь-якому вбранню.



Білий колір у тренді (скриншот)

Мюлі з відкритим носком і на високих підборах

Мюлі на підборах і з відкритим носком - це один з головних трендів 2025 року, що поєднує елегантність, комфорт і сучасну жіночність. У весняно-літньому сезоні така модель взуття стає ще більш розкішною завдяки різноманітним текстурам, кольорам і деталям. Від класичних чорних шкіряних моделей до сміливіших варіантів з металевими акцентами, намистинами чи стразами - мюлі можна обрати для будь-якої події чи настрою.



Мюлі на літо 2025 (скриншот)

Туфлі Мері Джейн

Туфлі Мері Джейн (Mary Jane) - це культова модель жіночого взуття, яка вже понад століття залишається актуальною і знову повертається в модні колекції 2025 року. Її головна особливість - закритий носок, округла форма носка і ремінець на підйомі стопи, що застібається на ґудзик або пряжку. Спочатку ці туфлі були частиною дитячого гардероба, але з часом перетворилися на символ жіночності, ностальгії та стилю.



Туфлі Мері Джейн (скриншот)

Взуття з металевим ефектом

Взуття з ефектом металік, особливо в золотистому кольорі - один з найяскравіших і найпомітніших трендів 2025 року. Це справжній модний акцент, що додає блиску, сміливості та гламурної розкоші навіть найпростішому образу. Якщо раніше "металік" асоціювався переважно з вечірніми виходами, то сьогодні його впевнено носять і вдень з джинсами, костюмами або сукнями.



Модне взуття на літо (скриншот)

Також стилістка рекомендує звернути увагу на незвичне взуття. Це можуть бути моделі з бахромою, пір'ям, хутром, а також зі шнурівкою і зміїним принтом.