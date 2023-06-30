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Главные антитренды лета 2023: топ-5 вещей, о которых нужно забыть

Какую одежду не стоит покупать летом (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мода каждый день двигается вперед и постоянно меняется. Поэтому "вчерашний" модный наряд может "сегодня" выглядеть уже неуместно. Прежде чем отправляться на шоппинг, стоит знать о главных антитрендах летнего сезона.

Об этом пишет Insider.

Избегайте неонового цвета

Яркие неоновые цвета одежды уже давно не в моде.

Этим летом в тренде элегантность и роскошь. Поэтому одежду неоновых цветов лучше оставить в прошлом. Стилисты рекомендуют обратить внимание на насыщенные цвета.

Неоновые цвета летом больше не в моде (freepik)

Забудьте о темных джинсах

Джинсы лучше покупать в белом или светлом цвете. Летом 2023 года стали популярны свободные силуэты с прямым или широким кроем.

Избегать стоит черного или темно синего цвета джинсов. Все потому, что такие джинсы выглядят не стильно и прибавляют возрасту.

Джинсы темного цвета не стоит покупать (freepik)

Черные солнцезащитные очки лучше заменить цветными

На время стоит убрать черные солнцезащитные очки и купить вместо них цветные. Также в моде яркие линзы. Свежие оттенки помогут придать яркости вашему летнему образу.

К тому же, такие очки выглядят стильными и даже могут заметно омолодить.

Черных солнцезащитных очков следует избегать (freepik)

Выбирайте серебро вместо золота

Стилисты советуют отдавать предпочтение серебряным украшениям, а не золотым.

Сейчас особенно популярны серебряные серьги-кольца. Они отлично дополнят любой летний образ и сделают его особенным.

Избегайте золотых украшений летом (freeepik)

Обтягивающие джинсы больше не в моде

Узкие облегающие джинсы неудобно носить в жару. К тому же они уже давно устарели.

Следует отдавать предпочтение свободным джинсам, которые удобно носить и выглядят они стильно. Сейчас есть много вариантов таких штанов, потому можно подобрать на любой вкус.

Избегайте облегающих джинсов летом (freepik)

Ранее мы сообщали, что такое "правильный" оверсайз и кому нельзя носить этот стиль вообще.

Также мы писали, какая одежда поможет выглядеть стройнее и выше.

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