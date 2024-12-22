Главная опасность мандаринов, о которой вы не могли догадываться

Мандарины являются источником многих витаминов, но при неправильном употреблении вместо помощи могут навредить. Поэтому прежде чем есть их или использовать в пирожных, проверьте, как мыть цитрусовые и можно ли удалить пестициды из апельсинов или лимонов.

Нужно ли мыть цитрусовые перед употреблением?

Мандарины, апельсины, лимоны, лаймы, грейпфруты и помело - цитрусовые часто появляются на наших столах зимой. В это время года они в топе, поэтому мы тянемся к ним еще чаще, потому что не имеем доступа к родным свежим фруктам. Многие задаются вопросом, нужно ли мыть цитрусовые перед употреблением, ведь мы все равно снимаем кожуру и выбрасываем? Ответ прост - нужно.

Несмотря на то, что цитрусовые обладают многими ценными питательными и даже лечебными свойствами, они едут к нам из дальних краев. Эти экзотические фрукты часто преодолевают сотни километров, прежде чем попасть на нашу кухню. По этой причине они защищены от порчи во время транспортировки или вредителей во время выращивания с помощью пестицидов, консервантов, фунгицидов и других химических средств защиты растений.

Это означает, что цитрусовые, особенно на кожуре, содержат большое количество химических веществ, потенциально токсичных для человека.

Исследования доказали, что пестициды, используемые в производстве цитрусовых, такие как имазалил, тиабендазол и малатион, способствуют развитию рака у людей. Они употребляются во фруктах в допустимых количествах, но накапливаются в организме. Во время Рождества мы часто покупаем и едим цитрусовые, а также используем их кожуру, особенно цедру лимона или апельсина, при приготовлении рождественских блюд.

Особенно в последнем случае гораздо лучше покупать органические фрукты, при производстве которых не используются вредные для здоровья пестициды. Также можно купить готовую цедру лимона или апельсина.

Как мыть цитрусовые? Как удалить пестициды из апельсинов?

К сожалению, исследования доказали, что избавиться от пестицидов с апельсинов или других цитрусовых с помощью различных рекомендованных методов не помогает. Пестициды не растворяются в воде, и мытье фруктов в теплой или холодной воде с мылом или жидкостью для мытья посуды или споласкивание их в воде с уксусом и затем пищевой содой позволяет избавиться лишь от незначительного количества пестицидов.

Также следует отметить, что эти вещества частично проникают в мякоть плода. Поэтому невозможно полностью удалить пестициды из цитрусовых, промыв их или даже ошпарив кипятком.

Однако это не означает, что мы не должны их мыть. Цедра цитрусовых также содержит другие вещества, которые растворяются в воде, а также бактерии и грязь. Фрукты также обычно парафинируют, чтобы они выглядели привлекательнее. Все они должны быть вымыты, чтобы они не попали в мякоть при чистке фрукта. Для этого желательно вымыть цитрусовые в теплой воде с моющим средством для посуды, а затем тщательно сполоснуть чистой водой.

Вы также можете сначала промыть их в кислой воде, например, с уксусом, а затем в щелочной воде с пищевой содой и протереть их щеткой, чтобы удалить воск.

Очистив кожуру, не используйте ее, просто выбросьте. Поэтому лучшим выбором будут фрукты из органического земледелия, где использование тиабендазола и имазалила недопустимо. Однако такие плоды тоже нужно мыть. Разница в том, что для приготовления рождественского пирога или соуса можно смело использовать органическую цедру апельсина или лимона.