Сезон мандаринов в разгаре. Кому лучше держаться в стороне от этого фрукта
Зимний сезон традиционно ассоциируется с ароматом мандаринов, наполняющих праздники теплом и уютом. Однако не все могут наслаждаться этим любимым фруктом без последствий здоровья.
Кому категорически нельзя есть мандарины - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)/
Мандарины – источник витаминов, особенно витамина С, который поддерживает иммунитет в зимний период . Однако даже с полезными продуктами важно соблюдать меру, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.
Кому лучше ограничить потребление мандаринов?
Людям с аллергией
Цитрусовые, в частности мандарины, являются сильными аллергенами. У некоторых людей они могут вызвать сыпь, зуд, отеки или другие аллергические реакции.
Тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом
Мандарины содержат много кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника. Их следует избегать людям с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.
Больным диабетом
Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут повышать уровень сахара в крови. Людям с сахарным диабетом следует ограничить их количество или проконсультироваться с лечащим врачом.
Тем, у кого есть проблемы с почками
Мандарины богаты калием, что может создать дополнительную нагрузку на почки у людей с хроническими заболеваниями этого органа.
Как безопасно употреблять мандарины?
- Ограничь порцию до 1-2 фруктов в день, чтобы избежать перенасыщения организма кислотами.
- Ешьте мандарины после основного приема пищи, чтобы уменьшить раздражающий эффект на желудок.
- Если есть сомнения в реакции организма, лучше обратиться к врачу.
Напомним, мы рассказывали, кому нельзя есть апельсины.
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В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Health, Nutrients.
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