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Сезон мандаринов в разгаре. Кому лучше держаться в стороне от этого фрукта

Суббота 14 декабря 2024 16:17
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Сезон мандаринов в разгаре. Кому лучше держаться в стороне от этого фрукта Фото: Кому нельзя употреблять мандарины (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зимний сезон традиционно ассоциируется с ароматом мандаринов, наполняющих праздники теплом и уютом. Однако не все могут наслаждаться этим любимым фруктом без последствий здоровья.

Кому категорически нельзя есть мандарины - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler)/

Мандарины – источник витаминов, особенно витамина С, который поддерживает иммунитет в зимний период . Однако даже с полезными продуктами важно соблюдать меру, чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья.

Кому лучше ограничить потребление мандаринов?

Людям с аллергией

Цитрусовые, в частности мандарины, являются сильными аллергенами. У некоторых людей они могут вызвать сыпь, зуд, отеки или другие аллергические реакции.

Тем, кто испытывает проблемы с желудочно-кишечным трактом

Мандарины содержат много кислот, которые могут раздражать слизистую желудка и кишечника. Их следует избегать людям с гастритом, язвенной болезнью или повышенной кислотностью.

Больным диабетом

Из-за высокого содержания фруктозы мандарины могут повышать уровень сахара в крови. Людям с сахарным диабетом следует ограничить их количество или проконсультироваться с лечащим врачом.

Тем, у кого есть проблемы с почками

Мандарины богаты калием, что может создать дополнительную нагрузку на почки у людей с хроническими заболеваниями этого органа.

Как безопасно употреблять мандарины?

  • Ограничь порцию до 1-2 фруктов в день, чтобы избежать перенасыщения организма кислотами.
  • Ешьте мандарины после основного приема пищи, чтобы уменьшить раздражающий эффект на желудок.
  • Если есть сомнения в реакции организма, лучше обратиться к врачу.

Напомним, мы рассказывали, кому нельзя есть апельсины.

Читайте также, какой сок омолодит, укрепит сердце и снизит давление.

В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Health, Nutrients.

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