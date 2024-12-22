Головна небезпека мандаринів, про яку ви не могли здогадуватися

Мандарини є джерелом багатьох вітамінів, але при неправильному вживанні замість допомоги можуть нашкодити. Тож перш ніж їсти їх або використовувати в тістечках, перевірте, як мити цитрусові та чи можна видалити пестициди з апельсинів, чи лимонів.

Чи потрібно мити цитрусові перед вживанням?

Мандарини, апельсини, лимони, лайми, грейпфрути і помело - цитрусові часто з'являються на наших столах взимку. У цю пору року вони в топі, тому ми тягнемося до них ще частіше, бо не маємо доступу до рідних свіжих фруктів. Багато хто задається питанням, чи потрібно мити цитрусові перед вживанням, адже ми все одно знімаємо шкірку і викидаємо? Відповідь проста - треба.

Незважаючи на те, що цитрусові володіють багатьма цінними поживними і навіть лікувальними властивостями, вони їдуть до нас з далеких країв. Ці екзотичні фрукти часто долають сотні кілометрів, перш ніж потрапити до нашої кухні. З цієї причини вони захищені від псування під час транспортування або шкідників під час вирощування за допомогою пестицидів, консервантів, фунгіцидів та інших хімічних засобів захисту рослин.

Це означає, що цитрусові, особливо на шкірці, містять велику кількість хімічних речовин, потенційно токсичних для людини.

Дослідження довели, що пестициди, які використовуються у виробництві цитрусових, такі як імазаліл, тіабендазол і малатіон, сприяють розвитку раку у людей. Вони вживаються у фруктах в допустимих кількостях, але накопичуються в організмі. Під час Різдва ми часто купуємо та їмо цитрусові, а також використовуємо їх шкірку, особливо цедру лимона чи апельсина, при приготуванні різдвяних страв.

Особливо в останньому випадку набагато краще купувати органічні фрукти, при виробництві яких не використовуються шкідливі для здоров’я пестициди. Також можна купити готову цедру лимона або апельсина.

Як мити цитрусові? Як видалити пестициди з апельсинів?

На жаль, дослідження довели, що позбутися пестицидів з апельсинів або інших цитрусових за допомогою різних рекомендованих методів не допомагає. Пестициди не розчиняються у воді, і миття фруктів у теплій або холодній воді з милом чи рідиною для миття посуду або споліскування їх у воді з оцтом і потім харчовою содою дозволяє позбутися лише незначної кількості пестицидів.

Також слід зазначити, що ці речовини частково проникають в м'якоть плоду. Тому неможливо повністю видалити пестициди з цитрусових, промивши їх або навіть ошпаривши окропом.

Однак це не означає, що ми не повинні їх мити. Цедра цитрусових також містить інші речовини, які розчиняються у воді, а також бактерії та бруд. Фрукти також зазвичай парафінують, щоб вони виглядали привабливіше. Всі вони повинні бути вимиті, щоб вони не потрапили в м’якоть при чищенні фрукта. Для цього бажано вимити цитрусові в теплій воді з миючим засобом для посуду, а потім ретельно сполоснути чистою водою.

Ви також можете спочатку промити їх у кислій воді, наприклад, з оцтом, а потім у лужній воді з харчовою содою та протерти їх щіткою, щоб видалити віск.

Очистивши шкірку, не використовуйте її, просто викиньте. Тому кращим вибором будуть фрукти з органічного землеробства, де використання тіабендазолу та імазалілу неприпустимо. Однак такі плоди теж потрібно мити. Різниця в тому, що для приготування різдвяного пирога чи соусу можна сміливо використовувати органічну цедру апельсина чи лимона.