"Шахтер" - "Динамо": где и когда смотреть главную битву сезона и какие прогнозы

Уже скоро на "Арене Львов" состоится главное классико страны - донецкий "Шахтер" будет принимать киевское "Динамо" в рамках 26-го тура УПЛ.

РБК-Украина рассказывает, где и когда смотреть матч онлайн, а также, на победу какого гранда ставят букмекеры.

Где смотреть матч "Шахтер" - "Динамо"

Матч состоится в воскресенье, 27 апреля. Поединок будет транслироваться эксклюзивно на платформе MEGOGO в разделе "Спорт". Также поединок будет доступен на канале UPL.TV, который транслируется через "Киевстар ТВ", "Vodafone TV", "Sweet.tv" и другие OTT-платформы.

Начало трансляции - в 17:50. Также будет предматчевая студия.

Кто фаворит матча "Шахтер" - "Динамо"

Несмотря на лидерство "Динамо", букмекеры несколько склоняются в сторону "Шахтера" - коэффициент на победу "горняков" колеблется в пределах 2.10-2.30. На киевлян - 3.00-3.20. Ничья оценивается в около 3.20.

Дончане еще хотят побороться за чемпионство, поэтому следует ожидать, что подопечные Марино Пушича будут очень активными в этом поединке и постараются одержать такую важную победу. Однако, "динамовцам" тоже нужно удержать свое преимущество, чтобы не подпустить "Александрию".

Добавим, что матч будет обслуживать Виталий Романов из Днепра. Помогать ему будут ассистенты Игорь Алехин и Юрий Кравченко. Резервный арбитр - Ярослав Козык. Система VAR под контролем Николая Балакина.

Турнирная ситуация

За четыре тура до завершения чемпионата интрига в борьбе за чемпионство обострилась до максимума. Сейчас турнирную таблицу возглавляет "Динамо" - 63 очка. На втором месте - "Александрия" с 57-ю, третьим идет "Шахтер", у которого в активе 53 пункта.

В случае победы донецкий клуб сократит отставание от "бело-синих", но главнее - получит серьезный психологический бонус перед финишной прямой и финалом Кубка Украины. Для "Динамо" победа - это шанс окончательно утвердиться в статусе главного претендента на "золото" чемпионата.