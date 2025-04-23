"Динамо" разгромило "Буковину" после провала в первом тайме и вышло в финал Кубка Украины

Кубок Украины, 1/2 финала

"Буковина" - "Динамо" - 1:4

Голы: Бойчук, 22 - Волошин, 57, 62, Бражко, 70 (пенальти), Шапаренко, 76

Тренерский штаб "Динамо" держит в голове Классическое с "Шахтером", которое в рамках УПЛ состоится 27 апреля во Львове. Поэтому неудивительно, что полуфинал с представителем Первой лиги сначала попытались выиграть малой кровью.

Состав, который Александр Шовковский выставил с первых минут, был далеко не основным: Моргун - Вивчаренко, Дячук, Попов, Лучкевич - Рубчинский, Бражко, Пихаленок - Волошин, Герреро, Ярмоленко.

Однако, как оказалось бороться "ротацией" против середняка второго по силе дивизиона дело не такое уж и легкое. По крайней мере динамовцы пропустили первыми. На 22-й минуте Бражко перед собственной штрафной поскользнулся и потерял мяч на ровном месте. Ошибкой воспользовался Глущук, который отпасовал на Бойчука. А тот пробил Моргуна выстрелом в ближний угол.

"Динамо" превосходило номинальных хозяев, но, как это часто бывает в противостояниях киевлян с командами классом ниже, действовали слишком схематично, без выдумки. Бесконечные перепасовки, безадресные навесы и прострелы в их исполнении угрозы не несли. А единственный момент у ворот "Буковины" возник после нестандартного паса Ярмоленко, но Рубчинский этим шансом не воспользовался.

Поэтому "Динамо" ушло на перерыв уступая - 0:1.

Пришлось Шовковскому бросать в бой игроков основы. Сразу после перерыва на поле вышли Ванат и Кабаев, чуть позже - Шапаренко и Буяльский. Это усиление в конце концов и перевернуло игру.

Сначала Волошин в течение пяти минут оформил дубль. Сначала добил мяч после того, как выход один на один с вратарем не реализовал Ванат. А затем, после массированной атаки киевлян, защитники "Буковины" попали динамовцу в ногу и мяч отскочил в сетку. Вскоре Бражко фактически закрыл поединок, реализовав пенальти, который заработал Ванат. А точку в матче поставил Шапаренко.

Одолев "Буковину" со счетом 4:1, "Динамо" стало первым финалистом Кубка.