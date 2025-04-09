Украинцам продают "святой" iPhone за 8 миллионов гривен: как он выглядит

IPhone уже давно стал не просто средством для связи, а еще и признаком статуса. Чем дороже модель, тем считается выше статус его владельца. Но оказалось, что в Украине есть модели iPhone, которые стоят примерно, как квартира или автомобиль. Чем они особенные?

Какие модели iPhone стоят несколько миллионов гривен и в чем их особенность, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

iPhone, который покрыт драгоценными металлами или камнями, телефон из золота, телефон, обтянутый голубой кожей аллигатора или кожей крокодила, с вставками из платины - все это есть в ассортименте на украинских онлайн-платформах. Самый удивительный - это iPhone с огромным золотым крестом.

Цены на такие эксклюзивные модели соответствующие, и самый дешевый стоит примерно полтора миллиона гривен. А самый дорогой, который мы нашли - стоит 8 миллионов гривен. Скриншот

Например, эксклюзивный кастомный iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max Solid Gold Sheikh Edition предлагают по цене 1 473 500 гривен. Скриншот

Стоит добавить, что за такую цену покупатель получит почти все стандартные спецификации IPhone и память от 256GB до 1TB. Единственная особенность этого телефона - роскошное покрытие из драгоценных металлов и узоры, которые наносят методом ручной гравировки.

Модель Platinum Ring of Time iPHONE 16 PRO MAX 512 GB стоит почти 3 миллиона гривен. Это телефон с платиновым корпусом и потрясающими узорами ручной работы. А на задней панели установлены часы Tourbillion с кастомизированным циферблатом. В самом корпусе также размещены еще и 200 черных бриллиантов. Скриншот

Кастомный iPhone 16 Pro/IPhone 16 Pro Max Solid Gold TG Watchaphone Edition 18k предлагают за 8 428 420 гривен. Он так же украшен драгоценными металлами с узорами, которые нанесены методом ручной гравировки. Скриншот

Но больше всего украинцев поразил золотой iPhone 16 Pro Max с распятием, который продают в Киеве за 9000 долларов Скриншот

Он полностью сделан из золота, украшен бриллиантами, имеет ручную гравировку с молитвой "Отче наш" на задней части и огромное золотое распятие. Скриншот

Продавцы шутят, что с таким телефоном "не стыдно пойти святить паску на Пасху".