ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Хто не голосує - не має відкривати рота: Ірма Вітовська емоційно звернулася до українців

STYLERЖиття    28.03.2019 - 13:02
Хто не голосує - не має відкривати рота: Ірма Вітовська емоційно звернулася до українців
Фото: Ірма Вітовська (РБК-Україна)

Вибори президента України – важлива подія, і голосувати треба раціонально і вдумливо, підкреслює знаменита акторка

Вибори президента України наближаються: до них залишилося усього кілька днів. Є значна частина українців, які ще не визначилися із кандидатом. І не випадково, адже загалом претендентів на пост голови держави цього разу рекордна кількість - 39.

В той же час є багато тих, хто взагалі не збирається йти на вибори. Думку про таких українців у ексклюзивному коментарі для Styler висловила знаменита українська акторка Ірма Вітовська.

"Потрібно голосувати вдумливо. Треба чітко визначатися згідно конституційних повноважень. Я би радила не плутатися і не голосувати емоціями, а спокійно подумати, зважити всі "за" і "проти" і лише потім проголосувати. Потрібно проаналізувати для себе, що було зроблено за пять років. Треба чітко для себе розуміти стратегічно, що на нас чекатиме завтра. Тому чіткі посили – це ті, які є у повноваженні сьогоднішніх виборів. Все. Про все решта восени поговоримо", - прокоментувала акторка.

На жаль, зараз в Україні є багато людей, які взагалі не хочуть голосувати на виборах президента України. У кожного для цього свої причини, але часто серед цих причин називають апатію та думку про те, що їх голос нібито нічого не змінить.

"Я відверто цього не розумію! Тому що ми все-таки живемо у соціумі, а не десь абстраговано  - кожен у окремому світі. Я відверто не розумію, як люди, які не голосують, потім нарікатимуть на те, що в нас в країні відбувається правильно, а що – неправильно. Кожен з нас відповідатиме за свій вибір сам. На мою особисту думку, люди, які не голосують взагалі, не мають права критикувати будь-яку владу – погану чи хорошу. Будь-яку! Людина, яка не голосує, не має відкривати рота. Все!" - підкреслила вона.

Хто не голосує - не має відкривати рота: Ірма Вітовська емоційно звернулася до українцівФото: Ірма Вітовська (РБК-Україна)

За її словами, ті українці, які сходили на вибори і проголосували, хоча би вчаться на своїх помилках.

"Той, хто проголосував і від того виграв, сам собі потім впевнено може сказати: "В цих "плюсах" є і моя частка". Хто ж розчарувався в "мінусах", той теж може зробити для себе висновки. Можливо, він щось не зрозумів. Головне, щоб це не принесло трагічних результатів для країни загалом. А ось ті, хто не голосує взагалі – на мою думку, не мають потім відкривати рота взагалі", - додала Ірма Вітовська.

Нагадаємо, раніше Ірма Вітовська розповіла про важливість розвитку і підтримки української мови і про потенціал українського кіно.

Також український економіст спрогнозував, що буде з цінами на продукти та інші товари після виборів президента України.

Це не прикол: Вакарчук висловився про вибори 2019 Вибори 2019: що категорично не можна робити на дільниці
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України выборы 2019
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся