Не голосувала і пропонувала хабарі: деталі скандалу з "Слугою народу" в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Ганна Скороход звинуватила фракцію у незаконному затриманні її цивільного чоловіка Олексія Алякина. Нібито причиною арешту чоловіка стала відмова нардепа голосувати за закон про відкриття ринку землі.

Після заяви 29-річної нардепа-мажоритарника 14 листопада розгорівся неабиякий скандал. Глава фракції Давид Арахамія з трибуни Ради оголосив про рішення щодо виключення депутата з фракції.

Варто відзначити, що Арахамія однією з причин виключення назвав те, що Скороход за весь час роботи парламенту не підтримала жодного рішення фракції. Також глава фракції стверджує, що Скороход пропонувала хабарі народним депутатам, намагаючись вплинути на рішення комітету з питань енергетики.

"Сьогодні за мої політичні уподобання... що я не голосувала так, як мені вказувала фракція... мого чоловіка затримали незаконно..." - заявила Скороход з трибуни.

Вона також додала, що основою для арешту Алякіна став запит РФ від 2017 року. Скороход звернулася до Володимира Зеленського з проханням зупинити свавілля, що твориться у фракції.

Слуга народу Скороход потрапила в скандал у Раді (відео: facebook.com/yan.dobronosov)

Давид Арахамія, у свою чергу, спростував причетність "Слуги народу" до арешту Алякіна. Він підкреслив, що про затримання чоловіка Скороход йому нічого не було відомо.

В ГПУ прокоментували арешт Алякіна, який є громадянином РФ. У прокуратурі зазначили, що цивільний чоловік Скороход вже давно знаходиться в міжнародному розшуку за шахрайство в особливо великих розмірах. При цьому він намагався уникнути екстрадиції в Росію шляхом оформлення українського громадянства, яке йому видали, але потім скасували через надання неправдивих відомостей і фальшивих документів.

Андрій Герус, голова комітету ВР з питань енергетики, повідомив, що нібито чоловік Скороход намагався вплинути на прийняття законопроектів, пов'язаних з анбандлінгом "Нафтогазу".

Чоловік Ганни Скороход Олексій Алякін (фото: terapiarespiratoriakmb.com)

Також Арахамія під час брифінгу заявив, що Скороход раніше працювала на олігарха Олександра Онищенка. Чоловік нардепа нібито кілька разів приходив і погрожував членам фракції. А сама депутат може лобіювати інтереси російського "Газпрому".

"Я бачу, що вона чийсь агент... Для мене було новиною, що взагалі була якась підозра. І все, що вона зробила в Раді - це спроба диверсії всередині "Слуги народу", - заявив Арахамія.

Олексій Алякін, скандально відомий бізнесмен, який володіє ТОВ "Будівельний комбінат "Прогрес", що займається будівництвом житлових і нежитлових приміщень. Раніше Алякін володів банком "Пушкіно" в РФ, але у 2013 оголосив про банкрутство і заборгував кредиторам близько 500 млн рублів.