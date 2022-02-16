Український медик-силач зубами протягнув "швидку" з десятьма дітьми

У Львові лікар-педіатр і рекордсмен Книги рекордів Гіннеса Олег Скавиш (Тягнизуб) своїми зубами протягнув карету "швидкої допомоги" з десятьма дітьми всередині. Такий незвичайний перфоманс став частиною акції з метою привернути увагу громадськості про кампанію вакцинації від поліомієліту.

Медик-силач тримав у зубах лебідку, яка була прикріплена до автомобіля "швидкої", і тягнув транспорт вагою близько 3 500 кілограмів з десятьма дітьми в салоні під оплески очевидців і об'єктиви камер.

Благодійник, педіатр та ендокринолог Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центру Тягнизуб зазначив після демонстрації сили, що такою активністю привертав увагу батьків, що про здоров'я дітвори необхідно дбати з дитинства.

"Я насправді дуже поважаю такі заходи! Вони важливі! Дякую, що прийшли! Вакцинуйтеся і будьте здорові, всім добра!" - сказав рекордсмен після акції в сквері "На Валах".

Львівський лікар-силач Тягнизуб протягнув авто "швидкої" з десятьма дітьми (фото: loda.gov.ua)

Кампанія з вакцинації дітей від поліо

Захід пройшов за підтримки місцевої влади та представників медичної спільноти області. Керівник Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко звернула увагу, що завдяки вакцинації лише у двох країнах світу ще циркулює вірус поліо - в Афганістані та Пакистані.

"Тому Україні, щоб уберегтися від хвороби, необхідно всіх діток від 6 місяців до 6 років, які ще не отримали щеплень від поліо, провакцинувати", - сказала вона.

В ОДА нагадали, що в Україні наприкінці 2021-го два випадки поліомієліту виявили у Рівненській та Закарпатській областях. Їх виявлення розцінюють як спалах захворюваності, оскільки хвороба легко передається, а ліків проти неї не існує. Єдиний спосіб попередити недугу - вакцинація.

Вірус поліомієліту вражає центральну нервову систему і може призвести до паралічу м'язів - після перенесення поліо людина може залишитися інвалідом на все життя або навіть померти. Щоб дізнатися, як і коли дитині слід отримати щеплення від поліо, необхідно звернутися до сімейного лікаря.

У Львівській області кампанія з щеплень від поліомієліту дітей віком від 6 місяців до 6 років стартувала 1 лютого і триватиме по 22 лютого.

Акція була присвячена кампанії з вакцинації дітей від поліомієліту (фото: loda.gov.ua)