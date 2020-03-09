Злата Огнєвич розповіла про "роман" з лідером групи "Бумбокс"

Злата Огнєвич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Злата Огнєвич розповіла, чи були у неї стосунки з лідером групи "Бумбокс"

Злата Огнєвич прокоментувала чутки про роман з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Співачка поділилася одкровеннями в інтерв'ю Каті Осадчій, яке вийшло у програмі "Світське життя".

Осадча попросила розповісти, чи був роман у співачки з Хливнюком, і чи правда, що він - співавтор нової пісні Злати.

Співачка сказала, що роману не було, просто випили кави пару разів.

"Просто випили кави пару раз, і я думала, що він хоче мені запропонувати дует... Але так як у нього нещодавно вже був дует, то я думаю, що буду шукати собі іншого компаньйона", - зауважила співачка.

Також Злата розповіла, чому кардинально змінила колір волосся - перефарбувавшись з брюнетки в блондинку. Співачка заінтригувала прихильників, розповівши, що на це її наштовхнули деякі життєві зміни, а які саме - можна буде почути в її новій пісні.

Крім того, співачка розповіла, що їздила на Балі в розпал коронавіруса. Через це її не хотіли пускати в літак, щоб повернутися додому.

Злата Огнєвич розповіла про "роман" з Андрієм Хливнюком (відео: 1+1)

Раніше ми писали, що Злата Огнєвич розповіла про велику трагедію в її сім'ї, і чому довгий час їй не дозволяли купатися у відкритих водоймах.