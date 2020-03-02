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Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

STYLERЖиття    02.03.2020 - 00:44
Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект
Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 7 випуск транслюється 1 березня на каналі 1+1. MONATIK, Тіна Кароль, Дан Балан, Потап і Настя Каменських вибрали собі учасників 10 сезону

Голос країни 7 випуск 10 сезону вийшов 1 березня 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Першою учасницею сьомого епізоду Голосу країни стала одеситка Тетяна Ігнатенко. Шлях Тетяни до головній сцені країни був дуже довгим. Дев'ять років поспіль вона приходила на кастинг, але щоразу отримувала відмову. І сьогодні її мрія - розвернути до себе хоча б одне крісло. Їй це вдалося, і вона продовжить свою участь в проекті в команді Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Тетяна Ігнатенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тетяна Ігнатенко (відео: YouTube)

Мрія Миколи Цехановського - підкорити своїм голосом не тільки Україну, але й весь світ. Він готовий вражати і заряджати тренерів потужною енергетикою. На жаль, до хлопця ніхто з суддів не повернувся.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Микола Цехановський (фото: facebook.com/goloskrainy)

Микола Цехановський (відео: YouTube)

Вікторія Демчишина дуже хоче стати співачкою, але її батьки не вважають цю професію серйозною. Дівчина сподівається, що її виступ на проекті переконає маму і тата в тому, що вона здатна досягти успіхів у музиці. На жаль, до дівчини ніхто не повернувся.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Вікторія Демчишина (фото: facebook.com/goloskrainy)

Вікторія Демчишина (відео: YouTube)

На сцені - співачка і мати двох дітей Тамара Балюк. За останній рік жінка перенесла кілька важких втрат, але продовжує йти до своїх цілей завдяки підтримці своєї сім'ї і заради своїх дітей. Тамара продовжить свою участь в команді Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк (відео: YouTube)

Михайло Думнич дуже засмутився через те, що його кумир MONATIK закрив свою команду. Проте хлопець не втрачає оптимізму і мріє зайняти екстра-місце в команді співака. На жаль, хлопця ніхто до себе в команду не взяв.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Михайло Думнич (фото: facebook.com/goloskrainy)

Михайло Думнич (відео: YouTube)

Мешканець Нью-Йорку Марселіно Джамал приїхав в Україну з організацією "Корпус миру", щоб викладати англійську дітям. Він дуже любить свою роботу, але вважає музику своєю головною пристрастю. І сьогодні він прийшов на проект, щоб поборотися за екстра-місце в команді Потапа і Насті Каменських. На жаль, проект продовжиться без нього.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Марселіно Джамал (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марселіно Джамал (відео: YouTube)

Анастасія Балог - величезна фанатка творчості Дана Балана. Дівчина планує зробити все можливе, щоб потрапити в команду улюбленого тренера, якого вважає космосом. Анастасії вдалося зачепити свого кумира, і вона продовжує свою участь в команді Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Анастасія Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасія Балог (відео: YouTube)

Анжела Кансузян приїхала на Голос країни з Абхазії. Дівчина з дитинства мріє стати співачкою, але суворі традиції заважали їй розкрити свій талант. Виступ на проекті - справжній ризик для Анжели, адже вона не впевнена, що рідні добре відреагують на її участь в шоу. Вона продовжить свою участь в команді Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Анжела Кансузян (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анжела Кансузян (відео: YouTube)

На головній сцені країни співає народний улюбленець Роман Сасанчин. 17-річний хлопець вже встиг підкорити не тільки проект Голос.Діти, але й серця багатьох українців. Роман продовжить свою участь в команді Дана Балана.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (відео: YouTube)

Ксенія Бугу - вуличний музикант, яка вражає своїм голосом звичайних перехожих. Дівчина дуже хоче відчути енергетику великої сцени і битися за місце в проекті. Їй вдалося підкорити Тіну Кароль, і вона буде в її команді.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Ксенія Бугу (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ксенія Бугу (відео: YouTube)

Яскрава Наталія Турбіна здивувала всіх своїм виступом. Але на жаль, далі в проекті вона не буде приймати участь.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Наталія Турбіна (фото: facebook.com/goloskrainy)

Наталія Турбіна (відео: YouTube)

Катерина Сивун мріяла про сцену Голосу країни з дитинства. Вона дуже хотіла розвернути до себе тренерів, але на жаль, ніхто її до себе в команду не взяв.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Катерина Сивун (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катерина Сивун (відео: YouTube)

Ганна Трубецька марить Тіною Кароль і прийшла на проект, щоб вразити кохану співачку. Виступ Анни дуже захопив Тіну Кароль, і вона взяла її в свою команду.

Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто покинув проект

Ганна Трубецька (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецька (відео: YouTube)

Backstage сьомого випуску сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)

Тріумфальне повернення: Роман Сасанчин стане учасником шоу Голос країни-10 MONATIK записав гімн шоу Голос країни разом з учасниками своєї команди
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