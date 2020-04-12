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Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

STYLERЖиття    12.04.2020 - 22:59
Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту
Голос країни 2020 - Тіна Кароль (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 13 випуск транслюється 12 квітня 2020 року на каналі 1+1. Закінчуються вокальні нокаути, і в цьому випуску виступали учасники команди Тіни Кароль

Голос країни 13 випуск 10 сезону вийшов 12 квітня 2020 року на телеканалі 1+1. У цьому випуску артистами вокальних нокаутів стали учасники команди Тіна Кароль. Інші судді проекту Дан Балан, Монатік, Потап і Настя Каменських, могли когось "вкрасти" до себе в команду.

Нокаути серед учасників команди Тіни Кароль почав співочий фермер Артем Семенов з несподіваним музичним експериментом. Тіна Кароль залишилася дуже задоволена виступом учасника і запросила зайняти перше місце.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Артем Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Артем Семенов (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла прихильниця Тіни Кароль - Ганна Трубецька. Всі тренери були вражені голосом учасниці і зірковий наставник Тіна Кароль подарувала Ганні перший стілець. Артем Семенов посунувся на друге крісло.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Анна Трубецька (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анна Трубецька (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшов борець проти буллінга Віталій Окс. Тіна Кароль запросила учасника на третє місце.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Віталій Окс (фото: facebook.com/goloskrainy)

Віталій Окс (відео: YouTube)

На сцену піднявся сценарист Юрій Самовилов і його зірковий наставник підготувала для Дана Балана справжній сюрприз. Юрій своїм душевним вокалом зайняв третій стілець. Віталій Окс опинився в зоні ризику на четвертому місці.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Юрій Самовилов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юрій Самовилов (відео: YouTube)

Після цього на сцену Голосу країни вийшла Дарина Полоротова. Цим виступом дівчина торкнула Тіну Кароль до сліз. Учасниця посіла перше крісло, Віталій Окс опинився на лаві запасних.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Дар'я Полоротова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дар'я Полоротова (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшов Марко Квітка. За рішенням зіркового наставника хлопець опинився на лаві запасних.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Марко Квітка (фото: facebook.com/goloskrainy)

Марко Квітка (відео: YouTube)

Після Квітки на сцену Голосу вийшла берегиня українських традицій Уляна Горбачевська. Тіна Кароль запросила зайняти учасницю місце на лавці запасних.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Уляна Горбачевська (фото: facebook.com/goloskrainy)

Уляна Горбачевська (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла Ольга Мельник. Всі тренери були в захваті від надсильного виступу Ольги. Тіна Кароль запросила учасницю зайняти перше місце.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Ольга Мельник (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ольга Мельник (відео: YouTube)

Останнім на сцену Голосу країни піднявся зірка "Танців з зірками" і ведучий "Одруження наосліп" Даніель Салем. Тіна Кароль залишила Даніеля Салема в своїй команді і учасник зайняв четверте місце. Артем Семенов опинився на лаві запасних.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Даніель Салем (фото: facebook.com/goloskrainy)

Даніель Салем (відео: YouTube)

Таким чином чверть фіналістами команди Тіни Кароль стали Ольга Мельник, Дарина Полоротова, Ганна Трубецька, Даніель Салем і Роман Сасанчин, якого Тіна Кароль "вкрала" з команди Дана Балана.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

(фото: facebook.com/goloskrainy

Відразу дві "крадіжки" відбулося з команди Тіни Кароль – Потап і Настя Каменських врятували Віталія Окса, а MONATIK дав шанс пройти далі Юрію Самовилову.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни також підготував сюрприз і запросив на сцену талановиту і яскраву маму Дана Балана.

Голос країни 2020: хто потрапив у прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Дан Балан разом з мамою (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дан Балан разом з мамою (відео: YouTube)

Backstage 13 випуску 10 сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)

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