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Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

STYLERЖиття    29.03.2020 - 23:54
Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту
Голос країни 2020 (фото: facebook.com/goloskrainy)

Голос країни 2020 11 випуск транслюється 29 березня 2020 року на каналі 1+1. Почалися вокальні нокаути, і в цьому випуску виступали учасники команди Дана Балана

Голос країни 11 випуск 10 сезону вийшов 23 березня 2020 року на телеканалі 1+1. У цьому випуску артистам вокальних нокаутів стали учасники команди Дана Балана. Інші судді проекту Потап, Настя Каменських, Тіна Кароль і Монатік могли когось "вкрасти" до себе в команду.

Вокальні нокаути команди Дана Балана відкриває вчитель історії Назар Яцишин. Назар вразив свого тренера і займає перше крісло.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Назар Яцишин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Назар Яцишин (відео: YouTube)

Наступна учасниця вокальних нокаутів ювілейного Голосу країни - зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька. Дуже ніжний і чуттєвий виступ забезпечив Дарині перше крісло і посунув Назара на друге.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Дар'я Петрожицька (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дар'я Петрожицька (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла епатажна Христина Карабанова. Дан Балан відправляє Крістіну на третій стілець.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Христина Карабанова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Христина Карабанова (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла поборотися за місце в прямих ефірах Індіра Едильбаєва. Потап зізнався, що сильний виступ Індіри вразив його і відправив в вокальний нокаут. Дівчина посіла перше місце і посунула Дарину, Назара і Христину. Остання потрапила в зону ризику.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Індіра Едильбаєва (фото: facebook.com/goloskrainy)

Індіра Едильбаєва (відео: YouTube)

На сцену піднявся Сюй ЧуаньЮн і заспівав пісню Whitney Houston "I Have Nothing". На жаль, Дан Балан відправив учасника одразу на лаву запасних.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Сюй ЧуаньЮн (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сюй ЧуаньЮн (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла Галина Рудик - співачка з ніжним дитячим голосом. Дівчина хоче розвиватися як артистка і мріє про прямі ефіри. Галина посіла четверте місце, а засмучена Христина Карабанова потрапила на стілець очікування.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Галина Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)

Галина Рудик (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла відчайдушна домогосподарка і хороша вокалістка Тамара Балюк. Чуттєве виконання хіта Sam Brown "Stop" сподобалося зірковим тренерам, але Дан Балан відправив Тамару на лавку запасних.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Тамара Балюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тамара Балюк (відео: YouTube)

Далі сцену запалила Анастасія Балог. Анастасія посунула Індіру Едильбаєву з першого місця і буде змагатися у прямих ефірах. Назар Яцишин потрапив в зону ризику, а Галина Рудик, на жаль, сіла на стілець очікування.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Анастасія Балог (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасія Балог (відео: YouTube)

Останнім учасником, який вийшов на сцену Голосу країни в цьому випуску, став Роман Сасанчин. Дан Балан вирішив залишитися з вже сформованою четвіркою і відправив Романа на лаву запасних, але Тіна Кароль здійснила "крадіжку", і Роман Сасанчин автоматично потрапляє в прямі ефіри в складі команди співачки.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин (відео: YouTube)

Таким чином чверть фіналістами команди Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарина Петрожицька, Індіра Едильбаєва, Анастасія Балог і Марія Кондратенко, яку на минулому випуску Дан Балан "вкрав" з команди Монатіка.

Голос країни 2020: хто пройшов на прямі ефіри, а хто вилетів з проекту

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage одинадцятого випуску 10 сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)

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