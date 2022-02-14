Учасник Голосу країни зробив пропозицію руки і серця в прямому ефірі: зворушливе відео

Учасник талант-шоу Голос країни 2022 на четвертому випуску популярного вокального проекту зробив своїй коханій пропозицію руки і серця в прямому ефірі, і дівчина відповіла взаємністю, погодившись вийти за нього заміж.

Володимир Порубайло з селища Первомайське, що в Миколаївській області, вже близько семи років живе і працює в Одесі, виступаючи в ресторані на Дерибасівській зі своїм бендом.

Хоча у музикантів вже чимало шанувальників, які приїжджають послухати хлопців з різних міст України і не тільки, зараз 26-річний хлопець зізнається, що хоче "вийти з підвальчика" на велику сцену, і спробувати сили в шоу-бізі.

Учасник Голосу виконав хіт "Eye Of The Tiger", змусивши тренерів Олю Полякову і Надю Дорофєєву натиснути на червоні кнопки і повернути крісла до співака.

Володимир Порубайло "запалив" на сцені Голосу країни-12 в четвертому ефірі (фото: скріншот)

Коли Володимира запитали, в якому жанрі він з групою частіше виступає в кафе, він розповів про шансон, та додав, що абсолютно відкритий для будь-яких музичних напрямків.

Королева ночі навіть приєдналася до учасника на сцені, і удвох вони здивували виконанням "Мурки". На прохання продемонструвати ширше свої вокальні дані, Порубайло порадував тренерів і аудиторію проникливою українською народною піснею "Ой у вишневому садку".

Володимир Порубайло на сцені Голосу країни 2022 в 4 ефірі (фото: скріншот)

У підсумку хлопець віддав перевагу Наді Дорофєєвій, побажавши долучитися до її команди, а після того, як пішов зі сцени за лаштунки - вразив мільйони глядачів, попросивши свою дівчину Андріану стати його дружиною.

"Андріаночко, рідна! Спасибі тобі велике за те, що ти мене підтримувала. Ти мій двигун по життю. Я тебе дуже сильно обожнюю і кохаю. Я хочу, щоб ти надалі була поруч зі мною все моє життя!" - сказав Володимир, стоячи на коліні і простягаючи коханій квіти. А потім - і обручку.

Володимир Порубайло після виступу зробив пропозицію своїй дівчині (фото: скріншот)

Порив коханого прямо після виступу приголомшив дівчину - було видно, що освідчення стало для неї повною несподіванкою. Впоравшись з емоціями, вона відповіла згодою і сказала "Так!", надівши кільце.

Історія кохання на шоу Голос країни 2022 (фото: скріншот)

Закохані під шквал овацій обійнялися, і відразу ж отримали привітання від ведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

Відео: учасник шоу Голос країни-12 освідчився коханій на четвертому ефірі