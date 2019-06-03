Голос країни 2019 Діти: 2 випуск дивитися онлайн

Другий випуск п'ятого сезону вокального шоу Голос країни Діти, відбувся сьогодні о 21:00 на телеканалі 1+1. Нагадаємо, що в цьому сезоні тріо зіркових наставників представляють гурт "Время и Стекло", Джамала і Дзідзьо.

Відкривав ефір Артем Шойжолов з композицією "Uptown funk". Відзначимо, що хлопець продемонстрував дуже непоганий результат, розгорнувши крісла двох зіркових наставників - Джамади і Дзідзьо. Свій вибір Артем зробив на користь Джамали.

Далі - більше. Моніка Глазер - "Hallelujah". Легендарна композиція і відмінне виконання юної учасниці не залишили байдужими зіркових наставників. Всі троє розгорнули свої крісла, але Моніка відразу вирішила, що хоче осягати ази музики разом з групою "Время и Стекло".

Майрамік Авоян виконала українську, відому пісню "Водограй". Дівчинка з вірменським коріннями прекрасно виконала цю композицію, але члени журі не відчули того, що могло б їх розгорнути ...

Софія Бишова виконала пісню "River". Дівчинка з Одеси, яка обожнює слухати прогресивну, сучасну музику, змусила Позитива буквально повзати по сцені, адже він так хотів забрати дівчину в свою команду. І це спрацювало, адже Софія вибрала "Время и Стекло".

Сильне виконання, сильної композиції під назвою "Сила". Так можна коротко охарактеризувати виступ Вероніки Морської, яка перемагала в конкурcах "Україна має талант. Діти" Там дівчинка познайомилася з Дзідзьо, тому не дивно, що саме він повернувся першим ... і єдиним!

Практично готова зірка з Молдови, Аделіна Іордаки, у якій є кліп і кілька своїх пісень, приїхала підкорювати українську сцену. "Mamma Knows Best" - дуже непроста композиція, яка скорилася Аделіні. За дівчинку розгорнулася шалена боротьба між наставниками, але вибір був за Аделіною і вона вирішила йти далі з групою "Время и Стекло".

Чудове виконання композиції "Perfect" від Максима Комісарчука, чомусь не зачепило зіркових наставників, які тягнули до останнього, але все-таки повернули свої крісла. Боротьба між "Время и Стекло" і Дзідзьо розгорнулася неабияка, але вибрав Макс команду "Время и Стекло".

Артур Галас з піснею "Де би я", дуже хотів потрапити в команду до Дзідзьо, але його виконання цієї композиції не переконало жодного наставника, тому участь в шоу закінчилося, так і не розпочавшись.

А ось Кіра Полонська з Дніпропетровська, яка теж хотіла приєднатися до команди бородатого наставника Дзідзьо, свої думки змогла втілити у життя, адже тренер повернув своє крісло буквально за секунду до кінця композиції.

Богдана Школьна - "Bird Set Free". Ця дівчинка, яка, на жаль, не бачить на одне око, проявила себе справжньою героїнею вже в тому, що прийшла на проект. Однак, безумовно, гарне виконання, не допомогло розвернути наставників.