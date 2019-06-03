Голос країни 2019 Дети: 2 выпуск смотреть онлайн

Второй выпуск пятого сезона вокального шоу Голос країни Дети, состоялся сегодня в 21:00 на телеканале 1+1. Напомним, что в этом сезоне трио звездных наставников представляют группа "Время и Стекло", Джамала и Дзидзьо.

Открывал эфир Артем Шойжолов с композицией "Uptown funk". Отметим, что парень продемонстрировал очень неплохой результат, развернув кресла двух звездных наставников - Джамады и Дзидзьо. Свой выбор Артем сделал в пользу Джамалы.

Дальше - больше. Моника Глазер – "Hallelujah". Легендарная композиция и отменное исполнение юной участницы не оставили равнодушными звездных наставников. Все трое развернули свои кресла, но Моника сразу решила, что хочет постигать азы музыки вместе с группой "Время и Стекло".

Майрамик Авоян исполнила украинскую, известную песню "Водограй". Девочка с армянскими корнями прекрасно исполнила эту композицию, но члены жюри не почувствовали того, что могло бы их развернуть...

София Бышова исполнила песню "River". Девочка из Одессы, которая обожает слушать прогрессивную, современную музыку, заставила Позитива буквально ползать по сцене, ведь он так хотел забрать девушку в свою команду. И это сработало, ведь София выбрала "Время и Стекло".

Сильное исполнение, сильной композиции под названием "Сила". Так можно коротко охарактеризовать выступление Вероники Морской, которая побеждала в конкурcе "Україна має талант. Діти".Там девочка познакомилась с Дзидзьо, поэтому неудивительно, что именно он повернулся первым... и единственным!

Практически готовая звезда из Молдовы, Аделина Иордаки, у которой есть клип и несколько своих песен, приехала покорять украинскую сцену. "Mamma Knows Best" - очень непростая композиция, которая покорилась Аделине. За девочку развернулась сумасшедшая борьба между наставниками, но выбор был за Аделиной и она решила идти дальше с группой "Время и Стекло".

Превосходное исполнение композиции "Perfect" от Максима Комисарчука, почему-то не зацепило звездных наставников, которые тянули до последнего, но все-таки повернули свои кресла. Борьба между "Время и Стекло" и Дзидзьо развернулась нешуточная, но выбрал Макс команду "Время и Стекло".

Артур Галас с песней "Де би я", очень хотел попасть в команду к Дзидзьо, но его исполнение этой композиции не убедило ни одного наставника, поэтому участие в шоу закончилось, так и не начавшись.

А вот Кира Полонская из Днепопетровска, которая тоже хотела присоединиться к команде бородатого наставника Дзидзьо, свои мысли смогла воплотить в жизнь, ведь тренер повернул свое кресло буквально за секунду до конца композиции.

Богдана Школьная – "Bird Set Free". Эта девочка, которая, к сожалению, не видит на один глаз, проявила себя настоящей героиней уже в том, что пришла на проект. Однако, безусловно, хорошее исполнение, не смогло равернуть наставников.