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Голос країни 2019 Діти: 2 випуск дивитися онлайн

STYLERПодії    02.06.2019 - 11:10
Голос країни 2019 Діти: 2 випуск дивитися онлайн
Другий ефір: чого чекати від випуску?

Сьогодні, 2 червня відбувся другий випуск 5-го сезону шоу Голос країни Діти

 

Сьогодні о 21:00 на телеканалі 1 + 1 відбудеться другий випуск п'ятого сезону вокального шоу Голос країни Діти. Нагадаємо, що в цьому сезоні тріо зіркових наставників представляють гурт "Время и Стекло", Джамала і Дзідзьо.\Голос країни 2019 Діти: 2 випуск дивитися онлайн

"Почуй нове покоління" - слоган нового сезону, який повністю відповідає дійсності. За деяких неймовірно талановитих учасників другого випуску шоу, розгориться запекла боротьба між зоряними наставниками.

Кажуть, що заради одного з виконавців Позитив виконуватиме акробатичні трюки, а Дзідзьо стане на коліна перед одним з юних вокалістів. Непогано, правда?

Але це далеко не всі сюрпризи, які очікують глядачів у другому ефірі шоу. Супер зірка української естради, Ніна Матвієнко, вшанує нас своєю присутністю, але для чого? Щоб виступити в якості гостя або підтримати одного з учасників?

Це далеко не всі сюрпризи, який глядач побачить у другому ефірі шоу, яке, як і завжди, будуть вести Юрій Горбунов та Катя Осадча.

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