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Голос країни 2019 Діти

STYLERТелешоу    12.05.2019 - 09:40
Голос країни 2019 Діти
Дзідзьо, Джамала і "Время и Стекло" - зоряне тріо наставників в Новому сезоні!

Сьогодні, 12 травня, на телеканалі 1 + 1 відбудеться перший випуск нового сезону Голос країни 2019 Діти-5

Вчора, 12 травня, о 21:00 на телеканалі 1 + 1 відбудеться перший випуск п'ятого сезону головного вокально шоу країни серед маленьких українських талантів - Голос країни Діти-5.

Голос країни 2019 Діти

Як і завжди, почнеться новий сезон шу зі "сліпих прослуховувань", в якому кожен наставник (або дуетт наставників) відбере саме ті голоси, які він хоче бачити в своїй команді.

Власне кажучи, якими ж принципами керуватимуться тренера при виборі своїх учасників?

Нагадаємо, що дует "Время и Стекло". Джамала і Дзідзьо відкриватимуть нові таланти для нашої країни, а також, звичайно ж, боротимуться за перемогу в шоу.

Учасниця дуету "Время и Стекло", Надя Дорофєєва, зізналася, що вони будуть шукати голоси, які здивують всю країну, а також будуть експериментувати.

Джамала, що не дивно, буде шукати харизматичний голос, який "здатен залучати до своєї пісні з першої ноти".

Складніше всіх, напевно, буде Дзідзьо, адже для нього це перший тренерський досвід, хоча в контексті сольної кар'єри, йому, звичайно, є що передати юним вокалістам.

Нагадаємо, що в четвертому сезоні шоу перемогла Данелія Тулешова з команди Монатика Крім звання переможниці проекту, юна вокалістка отримала поїздку на двох в Disneyland Paris і тримісячну ротацію на "Нашому радіо". Таким чином, мотивації, щоб боротися за перемогу, у юних учасників шоу вистачає.

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