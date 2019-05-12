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Голос країни 2019 Дети

STYLERТелешоу    12.05.2019 - 12:44
Голос країни 2019 Дети
Дзидзьо, Джамала и Время и Стекло - звездное трио наставников в Новом сезоне!

Сегодня, 12 мая, на телеканале 1+1 состоится первый выпуск нового сезона Голос країни 2019 Дети-5

Cегодня, 12 мая, в 21:00 на телеканале 1+1 состоится первый выпуск пятого сезона главного вокально шоу страны среди маленьких украинских талантов - Голос країни Дети-5. 

Голос країни 2019 Дети

Кстати, Дзидзьо уже поделился любопытными историями о том, как начиналась его карьера, и как он хочет помогать будущим звездам украинской эстрады. Все это можно увидеть в официальном Instagram проекта.

Голос країни 2019 Дети

А вот офицаильный Instagram "взрослой" версии шоу показал крутое промо первого выпуска 5-го сезона. Это нужно видеть!

Голос країни 2019 Дети

Как и всегда, начнется новый сезон шу со "слепых прослушиваний", в котором каждый наставник (или дует наставников) отберет именно те голоса, которые он хочет видеть в своей команде.

Собственно говоря, какими же принципами будут руководствоваться тренера при выборе своих участников?

 Напомним, что дует "Время и Стекло". Джамала и Дзидзьо будут открывать новые таланты для нашей страны, а также, конечно же, будут бороться за победу в шоу.

Участница дуета "Время и Стекло", Надя Дорофеева, призналась, что они будут искать голоса, которые удивят всю страну, а также будут эксперементировать.

Джамала, что неудивительно, буде искать харизматичный голос, который "способен вовлекать в свою песню с первой ноты".

Сложнее всех, наверное, будет Дзидзьо, ведь для него это первый тренерский опыт, хотя в контексте сольной карьеры, ему, конечно, есть что передать юным вокалистам. 

Напомним, что в четвертом сезоне шоу победила Данелия Тулешова из команды Монатика Помимо звания победительницы проекта, юная вокалистка получила поездку на двоих в Disneyland Paris и трехмесячную ротацию на "Нашем радио". Таким образом, мотивации, чтобы бороться за победу, у юных участников шоу хватает.

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