Голос країни 13: участница удивила судей своим вокалом и довела до мурашек зрителей

В 13 сезоне популярного шоу Голос країни в "кросс-батле" соревновались участники команд Ивана Клименко и Нади Дорофеевой. От команды Дорофеевой на сцене появилась Майрамик Авоям и спела на сцене известный немецкий хит In deinen Armen певицы Ayliva.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на последний выпуск шоу на YouTube-канале.

Как выступила певица

Исполнительница просто ошеломила эмоциональным и чувственным выступлением, а ее вокал никого не оставил равнодушным.

"Сегодня прозвучала песня, которую в Украине еще не знают, но это мощный немецкий хит. У меня было ощущение, что я сейчас смотрю номер победителя "Евровидения". Для меня очень важно в этом европейском сезоне показывать и локальные песни. Это такая наша благодарность. Европе за поддержку Украины", - рассказала об артистке Дорофеева.

Конкуренткой Майрамик Авоям в "кросс-батлах" стала Вероника Коваленко. Участница спела хит певицы KOLA – "Біля серця". Но зрители проголосовали за Майрамик, и она прошла в финал проекта с отрывом всего в два балла.

В комментариях к видео украинцы выразили свою любовь Майрамик.