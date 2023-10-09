На "Голос країни 13" выступил самый поющий боец ВСУ с украинкой и словаком: композиция пробрала до мурашек
На Голос країни 13 в "вокальных батлах" выступили военный ВСУ Юрий Городецкий и дуэт Людмилы Козыревой и Марека Мохнача.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал проекта.
Как спели вокалисты
Вокалисты исполнили композицию "Гей, соколи". Юрий пел партию на украинском языке, а Людмила с Мареком - на польском.
Тренеры были приятно удивлены участниками. От тембра Юрия Городецкого у судей пошли мурашки по коже.
Тренер Надя Дорофеева прислушалась к советам коллег и советника и выбрала Юрия Городецкого.
"Юрий, я безгранично вас уважаю за все, что вы делаете, и за то, как вы поете. Мой выбор однозначен. Я считаю, что эту песню больше почувствовал Юрий", - сказала Надя.
Что известно о Юрии Городецком
Юрий Городецкий родился в селе Марковка Раздельнянского района Одесской области. Он служит в Вооруженных силах Украины с 2016 года (тогда ему было 18 лет). По словам поющего бойца, связать свою жизнь с военным делом его вдохновил отец, тоже военный.
У защитника есть музыкальное образование. Он учился в музыкальной школе - по классу аккордеона и фортепиано, а пение совершенствовал в доме культуры.
Напомним, что Голос країни разнесли из-за "кумовства".
Недавно мы рассказывали, что на "Голосі країни 13" дуэт подростков с песней из "Очень странных дел" тронул до мурашек.