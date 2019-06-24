Голос Діти 5: дочку Кошового довели до сліз (відео)

Варвара Кошова не стримала сльози в ефірі Голос Діти і зізналася в любові батьку
На шоу Голос Діти 5 дочка лідера студії "Квартал 95" Євгена Кошового Варвара не змогла стримати сльози. Це сталося після виступу дівчинки у вокальних боях 23 червня.
5 випуск шоу Варвара, зірковим тренером якої є Джамала, заспівала разом з Артемом Шойжоловим і Софією Іванько пісню з репертуару групи "Время и Стекло" "Дим". І саме дочка зіркового батька здобула перемогу в цьому раунді. Це означає, що вона продовжить участь у проекті.
Після оголошення результатів Варвара розплакалася.
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Більше того, перемога дочки довела до сліз і самого Євгена Кошового.
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"Тату, я люблю тебе! Тато!" - сказала Варвара батькові.
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Користувачі в мережі також оцінили виступ дівчинки.
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Виступ Варвари Кошової на Голос Діти 5
До речі, Осадча блищала на Голос Діти в пишній сукні з оголеними плечима.