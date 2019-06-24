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Як принцеса: Осадча блищала на Голос.Діти в пишній сукні з оголеними плечима

Lite » Мода 24.06.2019 - 10:39
Як принцеса: Осадча блищала на Голос.Діти в пишній сукні з оголеними плечима
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Телеведуча поцікавилася, за кого її підписники вболівають на шоу

Катя Осадча встигає скрізь, і на кожному заході захоплює стильними і ефектними образами. У неділю відбувся черговий випуск вокального шоу Голос.Діти, у якому його беззмінна ведуча блищала в дуже красивому платті. Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Катя позувала в ніжно-блакитній сукні з пишною спідницею, прикрашеною оборками, і асиметричним вирізом, що оголював плечі. Вона доповнила образ чорними босоніжками на підборах, а волосся зібрала в красиву зачіску. В руках теледіва тримає сріблясту диско-кулю і завзято посміхається на тлі золотистого дощику.

У підпису Осадча зазначила, що її вражаюче вбрання - від українського бренду Pollardi.

"Ви дивитеся @golos.dity? За кого вболіваєте?" - написала ведуча.

Як принцеса: Осадча блищала на Голос.Діти в пишній сукні з оголеними плечима

Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Фолловери поділилися своїми фаворитами на проекті, а також залишили компліменти "принцессиному" образу Каті.

  • Звичайно, це одна з моїх улюблених програм на нашому телебаченні! у мене дикий захват, радість, сльози і щастя за те, які талановиті дітки ростуть у нашій країні
  • Обов'язково дивлюсь. Талановиті діти України!
  • Як принцеса
  • Катюша! Я вас обожнюю
  • Дивлюся з великим задоволенням!!! Діти всі дуже талановиті!!! Супер шоу!!!
  • Так вболиааемо що сльози не висихають, я відкрила для себе Дзідзьо, а взагалі всі такі сильні
  • Дивлюся ...море позитиву і гордості ...які талановиті діти!
  • Голос діти завжди дивлюсь .Неймовірно
  • Блискучі плачуть зараз бачачи Ваше фото
 

Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, 35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу.

Раніше Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві.

А до цього Катя Осадча без макіяжу поділилася грандіозними планами на літо. Телеведуча показала парочку фото з синочком Ванею.

 

35-річна Катя Осадча вразила сяючим зовнішнім виглядом без грама макіяжу Катя Осадча показала розкішний літній образ на тлі не менш прекрасного заходу в Києві
Новини України Катя ОсадчаобразГолос Діти-5
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