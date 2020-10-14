Голодні і налякані: під Вінницею мати кинула чотирьох дітей

Під Вінницею жінка залишила своїх дітей (колаж РБК-Україна)

Під Вінницею мати залишила дітей на два тижні

У Вінницькій області в місті Могилів-Подільський мати кинула своїх чотирьох дітей і зникла. Коли сусіди знайшли дітей, вони були голодними і переляканими. За словами очевидців, у жінки не все в порядку з психікою і вона кидала дітей вже неодноразово. Про це повідомляє "33 канал".

"У цій сім'ї молодшій дитині 5 років, найстаршій -19. Сім'я неблагополучна, діти вже раніше були в інтернаті у Вінниці, жінка їх відсудила. Одну з дівчаток батько визнає, що вона після школи йде ночувати до бабусі, інші троє – самі за себе. Мами немає вдома вже два тижні, раніше вона теж залишала сім'я з-за депресії і психічного стану. Була і за кордоном, на цей раз перебуває на території України", – розповів громадський активіст з Могилева-Подільського Олександр Склярук.

Волонтери кажуть, що коли прийшли в хату - діти готували борщ. Але в ньому була тільки картопля і капуста, в квартирі більше не було продуктів. Також наголошується, що за дітьми наглядала 19-річна дочка горе-матері.

"Діти 2005, 2007 і 2009 років народження перебували під наглядом 19-річної сестри. Коли до сім'ї приїхали співробітники поліції, щоб перевірити, в яких умовах вони проживають, в будинку був безлад. Діти не були голодними, сестра готувала їм, настільки в неї це виходило. Після візиту дітей забрали до лікарні на медичне обстеження, де вони досі зберігаються. Мати оголосили в розшук", - розповіли волонтери.

Потім жінка повернулася до дітей, але не змогла пояснити, де вона весь цей час була.

Жінка не була раніше позбавлена батьківських прав. Щодо неї складено адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків, його розгляне суд.

Як ми писали раніше, під Києвом в аварії загинула мати на очах у двох синів.