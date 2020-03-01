ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Десять мільярдерів втратили понад 80 млрд доларів через коронавірус

Новини » Економіка     01.03.2020 - 16:26
Десять мільярдерів втратили понад 80 млрд доларів через коронавірус
Фото: Джефф Безос (Source Drop/youtube.com)

Біржова паніка минулого тижня завдала удару по мільярдерам

Біржова паніка через коронавірус і падіння індексів фондових бірж в кінці лютого призвели до втрат 83 млд доларів у десяти мільярдерів, десятки інших втратили сотні мільйонів. Про це пише Forbes.

Очолила Топ-10 найбагатша людина в світі, Джефф Безос (Amazon), який втратив 14,1 доларів минулого тижня. На момент закриття ринку в п'ятницю його власний капітал становив 113,6 млрд доларів.

Статки інвестора Уоррена Баффета впали на 9,8 млрд доларів до 80,3 млрд доларів.

Елон Маск втратив 8,9 млрд доларів через падіння акцій Tesla. Його статки скоротилися до 34,7 млрд доларів.

Далі в рейтингу йдуть:

  • Марк Цукерберг, Facebook (-8,5 млрд доларів),
  • Ларрі Еллісон, Oracle (-7,7 млрд доларів),
  • Бернар Арно, LVMH (-7,4 млрд доларів),
  • Ларрі Пейдж, Alphabet (-7,3 млрд доларів),
  • Сергій Брін, Alphabet (-7,0 млрд доларів),
  • Білл Гейтс, Microsoft (-6,6 млрд доларів),
  • Амансіо Ортега (-6,1 млрд доларів)

Нагадаємо, за даними Вloomberg, п'ятсот найбагатших людей світу за тиждень сумарно втратили 444 млрд доларів через поширення коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, останній тиждень лютого став найгіршим після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат 5 трлн доларів. У США індекс Dow Jones втратив близько 3500 пунктів, або 12,4%.

У Китаї різко скоротилися небезпечні викиди в атмосферу Лувр тимчасово закрили для відвідування через коронавірус
Новини України КоронавірусМиллиардеррейтинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся