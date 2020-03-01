Десять мільярдерів втратили понад 80 млрд доларів через коронавірус

Фото: Джефф Безос (Source Drop/youtube.com)

Біржова паніка минулого тижня завдала удару по мільярдерам

Біржова паніка через коронавірус і падіння індексів фондових бірж в кінці лютого призвели до втрат 83 млд доларів у десяти мільярдерів, десятки інших втратили сотні мільйонів. Про це пише Forbes.

Очолила Топ-10 найбагатша людина в світі, Джефф Безос (Amazon), який втратив 14,1 доларів минулого тижня. На момент закриття ринку в п'ятницю його власний капітал становив 113,6 млрд доларів.

Статки інвестора Уоррена Баффета впали на 9,8 млрд доларів до 80,3 млрд доларів.

Елон Маск втратив 8,9 млрд доларів через падіння акцій Tesla. Його статки скоротилися до 34,7 млрд доларів.

Далі в рейтингу йдуть:

Марк Цукерберг, Facebook (-8,5 млрд доларів),

Ларрі Еллісон, Oracle (-7,7 млрд доларів),

Бернар Арно, LVMH (-7,4 млрд доларів),

Ларрі Пейдж, Alphabet (-7,3 млрд доларів),

Сергій Брін, Alphabet (-7,0 млрд доларів),

Білл Гейтс, Microsoft (-6,6 млрд доларів),

Амансіо Ортега (-6,1 млрд доларів)

Нагадаємо, за даними Вloomberg, п'ятсот найбагатших людей світу за тиждень сумарно втратили 444 млрд доларів через поширення коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, останній тиждень лютого став найгіршим після світової фінансової кризи 2008 року. Біржова паніка через коронавірус призвела до втрат 5 трлн доларів. У США індекс Dow Jones втратив близько 3500 пунктів, або 12,4%.