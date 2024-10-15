Голливудский композитор Ханс Циммер поддержал Украину: яркое видео с концерта в Лас-Вегасе

Знаменитый немецкий композитор Ханс Циммер, автор культовых музыкальных произведений Голливуда, мощно поддержал Украину. Это произошло во время его концерта в Лас-Вегасе, где зал засветился синими и желтыми цветами. В составе оркестра играли украинцы.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram United24.

Циммер поддержал Украину

Циммер поддерживает Украину с самого начала полномасштабной российской агрессии. Во время своих мероприятий он использует сине-желтый цвет и напоминает миру об украинских военных, которые продолжают защищать нашу независимость.

Например, в сентябре во время одного из концертов была использована иллюминация в сине-желтых цветах, а в начале октября на выступлении композитора также появился украинский флаг.

В марте 2022 года в числе музыкантов Циммера оказались 10 исполнителей Одесского оперного театра, которым команда композитора помогла выехать за границу. Кроме того, он посвятил украинским женщинам песню из фильма "Чудо-женщина" (1984), во время исполнения которой на экране показывали сине-желтый прапор и фото женщин-защитниц ВСУ.

Что известно про Ханса Циммера

Циммер родился в Германии, но в подростковом возрасте переехал в Великобританию. Он получил мировое признание как автор музыки к культовым фильмам, в частности "Дюна", "Король Лев", "Гладиатор", "Интерстеллар", "Человек дождя", "Тельма и Луиза", "Сила одного", "Тонкая красная линия". , "Принц Египта" и ряду других.

Композитор живет в Лос-Анджелесе вместе с супругой и четырьмя детьми.

Кадры с концертов Ханса Циммера (фото: instagram.com/hanszimmer)