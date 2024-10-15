Голлівудський композитор Ганс Циммер підтримав Україну: яскраве відео з концерту у Лас-Вегасі

Знаменитий німецький композитор Ганс Циммер, автор культових музичних творів Голлівуду, потужно підтримав Україну. Це сталося під час його концерту в Лас-Вегасі, де зал засвітився синіми та жовтими кольорами. У складі оркестру грали українці.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram United24.

Циммер підтримав Україну

Циммер підтримує Україну з самого початку повномасштабної російської агресії. Під час своїх заходів він використовує синьо-жовті кольори та нагадує світові про українських військових, які продовжують боронити нашу незалежність.

Наприклад, у вересні під час одного з концертів було використано ілюмінацію в синьо-жовтих кольорах, а на початку жовтня на виступі композитора також з'явився український прапор.

У березні 2022 року в числі музикантів Циммера опинилися 10 виконавців Одеського оперного театру, яким команда композитора допомогла виїхати за кордон. Крім того, він присвятив українським жінкам пісню з фільму "Диво-жінка" (1984), під час виконання якої на екрані показували синьо-жовтий стяг та фото жінок-захисниць ЗСУ.

Що відомо про Ганса Циммера

Циммер народився в Німеччині, але в підлітковому віці переїхав до Великої Британії. Він здобув світове визнання як автор музики до культових фільмів, зокрема "Дюна", "Король Лев", "Гладіатор", "Інтерстеллар", "Людина дощу", "Тельма та Луїза", "Сила одного", "Тонка червона лінія", "Принц Єгипту" та низки інших.

Композитор живе в Лос-Анджелесі разом із дружиною та чотирма дітьми.

Кадри з концертів Ганса Циммера (фото: instagram.com/hanszimmer)