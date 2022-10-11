Актриса Мила Кунис со слезами рассказала о реакции дочери на то, что она наполовину украинка

У Милы Кунис двое детей от актера Эштона Кутчера - 8-летняя Вает и 5-летний Димитрий.

В частности, девочка только недавно узнала о войне в Украине и, как выяснилось, очень обрадовалась тому, что тоже связана с этой страной.

"Моя дочь говорит: "В Украине сейчас война?" Я говорю: "Да". "А разве ты не из Украины?" Я говорю: "Да". "Так я половина украинка?": "Да!" Она была так горда, это был такой момент. У меня аж слезы наворачиваются", - вспомнила Мила Кунис и чуть не расплакалась

Также звезда отметила, что гордится тем, что 8-летняя дочь знает о событиях в Украине.

Мила Кунис и ее муж активно поддерживают Украину с первых дней полномасштабного вторжения России. В начале марта пара объявила о том, что открывает сбор денег для помощи украинцам.

В общей сложности им удалось собрать 35 миллионов долларов, которые передали в благотворительный фонд Flexport.org и сервис по аренде жилья Airbnb.org. С помощью этих средств беженцам из Украины смогли предоставить бесплатное жилье и медикаменты.

Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер (instagram.com/aplusk)