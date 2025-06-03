Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 лет

Американская актриса Джиллиан Андерсон в 56 лет поражает своей сияющей кожей и естественной красотой. Актриса поделилась бьюти-рутиной, которая помогает ей выглядеть молодо без инвазивных процедур.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые актриса постоянно соблюдает.

Чем известна Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон - известная американо-британская актриса, которая получила международную известность благодаря нескольким значимым ролям в телевидении, кино и театре. Самые известные ее работы:

Дейна Скалли в сериале "Секретные материалы" (The X-Files)

Маргарет Тэтчер в сериале "Корона" (The Crown, 2020)

Сериал "Половое воспитание" (Sex Education)

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Каких привычки помогают ей выглядеть молодо

В свои 56 лет она поражает ухоженным видом. Хоть она не всегда подробно раскрывает свой уход за кожей, но известно о нескольких ключевых привычках.

Минимализм и натуральность

Андерсон не является фанаткой чрезмерного ухода. Она часто говорит о том, что предпочитает простые средства, которые не перегружают кожу.

"Моя кожа стала лучше, когда я уменьшила количество средств", - говорила она раньше.

Основное увлажнение

Актриса регулярно использует увлажняющие кремы, особенно на ночь. В зрелом возрасте кожа нуждается в глубоком увлажнении, чтобы сохранять эластичность и сияние.

Она поддерживает органическую и веганскую косметику, иногда пользуется брендами с экологической философией

Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Защита от солнца

Джиллиан подчеркивает важность солнцезащитного крема - даже в пасмурную погоду. SPF - это одно из лучших средств против старения, поэтому она постоянно его наносит.

Питание

Андерсон придерживается здорового питания, включая много овощей и натуральных продуктов. Также практикует медитацию, йогу и другие методы снижения стресса, что положительно влияет и на состояние кожи.

Минимум процедур

Звезда не является большой поклонницей инвазивных косметических процедур. Она чаще выбирает массаж лица, лимфодренаж, маски из натуральных компонентов.