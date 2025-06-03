Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 лет
Американская актриса Джиллиан Андерсон в 56 лет поражает своей сияющей кожей и естественной красотой. Актриса поделилась бьюти-рутиной, которая помогает ей выглядеть молодо без инвазивных процедур.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые актриса постоянно соблюдает.
Чем известна Джиллиан Андерсон
Джиллиан Андерсон - известная американо-британская актриса, которая получила международную известность благодаря нескольким значимым ролям в телевидении, кино и театре. Самые известные ее работы:
- Дейна Скалли в сериале "Секретные материалы" (The X-Files)
- Маргарет Тэтчер в сериале "Корона" (The Crown, 2020)
- Сериал "Половое воспитание" (Sex Education)
Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Каких привычки помогают ей выглядеть молодо
В свои 56 лет она поражает ухоженным видом. Хоть она не всегда подробно раскрывает свой уход за кожей, но известно о нескольких ключевых привычках.
Минимализм и натуральность
Андерсон не является фанаткой чрезмерного ухода. Она часто говорит о том, что предпочитает простые средства, которые не перегружают кожу.
"Моя кожа стала лучше, когда я уменьшила количество средств", - говорила она раньше.
Основное увлажнение
Актриса регулярно использует увлажняющие кремы, особенно на ночь. В зрелом возрасте кожа нуждается в глубоком увлажнении, чтобы сохранять эластичность и сияние.
Она поддерживает органическую и веганскую косметику, иногда пользуется брендами с экологической философией
Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Защита от солнца
Джиллиан подчеркивает важность солнцезащитного крема - даже в пасмурную погоду. SPF - это одно из лучших средств против старения, поэтому она постоянно его наносит.
Питание
Андерсон придерживается здорового питания, включая много овощей и натуральных продуктов. Также практикует медитацию, йогу и другие методы снижения стресса, что положительно влияет и на состояние кожи.
Минимум процедур
Звезда не является большой поклонницей инвазивных косметических процедур. Она чаще выбирает массаж лица, лимфодренаж, маски из натуральных компонентов.
Джиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Вас может заинтересовать
- Три привычки Мэри Берри, благодаря которым она остается активной и здоровой в 90 лет
- 5 упражнений от тренера Блейк Лайвли, которые помогут быстро получить идеальное тело
- Скарлетт Йоханссон назвала привычки, помогающие ей выглядеть молодо в 40 лет
При написании материала использовались следующие источники: сайты Women's health, The Guardian и Prevention.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.