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Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 лет

Вторник 03 июня 2025 18:45
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Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 лет 56-летняя Джиллиан Андерсон назвала привычки, которых придерживается (фото: Getty Images)
Автор: Татьяна Самарук

Американская актриса Джиллиан Андерсон в 56 лет поражает своей сияющей кожей и естественной красотой. Актриса поделилась бьюти-рутиной, которая помогает ей выглядеть молодо без инвазивных процедур.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о привычках, которые актриса постоянно соблюдает.

Чем известна Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон - известная американо-британская актриса, которая получила международную известность благодаря нескольким значимым ролям в телевидении, кино и театре. Самые известные ее работы:

  • Дейна Скалли в сериале "Секретные материалы" (The X-Files)
  • Маргарет Тэтчер в сериале "Корона" (The Crown, 2020)
  • Сериал "Половое воспитание" (Sex Education)

Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 летДжиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Каких привычки помогают ей выглядеть молодо

В свои 56 лет она поражает ухоженным видом. Хоть она не всегда подробно раскрывает свой уход за кожей, но известно о нескольких ключевых привычках.

Минимализм и натуральность

Андерсон не является фанаткой чрезмерного ухода. Она часто говорит о том, что предпочитает простые средства, которые не перегружают кожу.

"Моя кожа стала лучше, когда я уменьшила количество средств", - говорила она раньше.

Основное увлажнение

Актриса регулярно использует увлажняющие кремы, особенно на ночь. В зрелом возрасте кожа нуждается в глубоком увлажнении, чтобы сохранять эластичность и сияние.

Она поддерживает органическую и веганскую косметику, иногда пользуется брендами с экологической философией

Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 летГолливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 летДжиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Защита от солнца

Джиллиан подчеркивает важность солнцезащитного крема - даже в пасмурную погоду. SPF - это одно из лучших средств против старения, поэтому она постоянно его наносит.

Питание

Андерсон придерживается здорового питания, включая много овощей и натуральных продуктов. Также практикует медитацию, йогу и другие методы снижения стресса, что положительно влияет и на состояние кожи.

Минимум процедур

Звезда не является большой поклонницей инвазивных косметических процедур. Она чаще выбирает массаж лица, лимфодренаж, маски из натуральных компонентов.

Голливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 летГолливудская актриса раскрыла 5 привычек, которые помогают ей выглядеть молодо в 56 летДжиллиан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Women's health, The Guardian и Prevention.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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