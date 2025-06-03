Голлівудська акторка розкрила 5 звичок, які допомагають їй виглядати молодо у 56 років

Американська акторка Джилліан Андерсон у 56 років вражає своєю сяючою шкірою та природною красою. Акторка поділилася б’юті-рутиною, яка допомагає їй виглядати молодо без інвазивних процедур.

Чим відома Джилліан Андерсон

Джиліан Андерсон - відома американсько-британська акторка, яка здобула міжнародну популярність завдяки кільком значущим ролям у телебаченні, кіно та театрі. Найвідоміші її роботи:

Дейна Скаллі у серіалі "Секретні матеріали" (The X-Files)

Маргарет Тетчер у серіалі "Корона" (The Crown, 2020)

Серіал "Сексуальна освіта" (Sex Education)

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Яких звички допомагають їй виглядати молодо

У свої 56 років вона вражає доглянутим виглядом. Хоч вона не завжди детально розкриває свій догляд за шкірою, але відомо про кілька ключових звичок.

Мінімалізм і натуральність

Андерсон не є фанаткою надмірного догляду. Вона часто говорить про те, що віддає перевагу простим засобам, які не перевантажують шкіру.

"Моя шкіра стала кращою, коли я зменшила кількість засобів", - казала вона раніше.

Основне зволоження

Акторка регулярно використовує зволожувальні креми, особливо на ніч. У зрілому віці шкіра потребує глибокого зволоження, щоб зберігати еластичність та сяйво.

Вона підтримує органічну і веганську косметику, іноді користується брендами з екологічною філософією

Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)

Захист від сонця

Джилліан наголошує на важливості сонцезахисного крему - навіть у похмуру погоду. SPF - це один із найкращих засобів проти старіння, тому вона постійно його наносить.

Харчування

Андерсон дотримується здорового харчування, включаючи багато овочів і натуральних продуктів. Також практикує медитацію, йогу, та інші методи зниження стресу, що позитивно впливає і на стан шкіри.

Мінімум процедур

Зірка не є великою прихильницею інвазивних косметичних процедур. Вона частіше обирає масаж обличчя, лімфодренаж, маски з натуральних компонентів.