Голлівудська акторка розкрила 5 звичок, які допомагають їй виглядати молодо у 56 років
Американська акторка Джилліан Андерсон у 56 років вражає своєю сяючою шкірою та природною красою. Акторка поділилася б’юті-рутиною, яка допомагає їй виглядати молодо без інвазивних процедур.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звички, яких акторка постійно дотримується.
Чим відома Джилліан Андерсон
Джиліан Андерсон - відома американсько-британська акторка, яка здобула міжнародну популярність завдяки кільком значущим ролям у телебаченні, кіно та театрі. Найвідоміші її роботи:
- Дейна Скаллі у серіалі "Секретні матеріали" (The X-Files)
- Маргарет Тетчер у серіалі "Корона" (The Crown, 2020)
- Серіал "Сексуальна освіта" (Sex Education)
Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Яких звички допомагають їй виглядати молодо
У свої 56 років вона вражає доглянутим виглядом. Хоч вона не завжди детально розкриває свій догляд за шкірою, але відомо про кілька ключових звичок.
Мінімалізм і натуральність
Андерсон не є фанаткою надмірного догляду. Вона часто говорить про те, що віддає перевагу простим засобам, які не перевантажують шкіру.
"Моя шкіра стала кращою, коли я зменшила кількість засобів", - казала вона раніше.
Основне зволоження
Акторка регулярно використовує зволожувальні креми, особливо на ніч. У зрілому віці шкіра потребує глибокого зволоження, щоб зберігати еластичність та сяйво.
Вона підтримує органічну і веганську косметику, іноді користується брендами з екологічною філософією
Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
Захист від сонця
Джилліан наголошує на важливості сонцезахисного крему - навіть у похмуру погоду. SPF - це один із найкращих засобів проти старіння, тому вона постійно його наносить.
Харчування
Андерсон дотримується здорового харчування, включаючи багато овочів і натуральних продуктів. Також практикує медитацію, йогу, та інші методи зниження стресу, що позитивно впливає і на стан шкіри.
Мінімум процедур
Зірка не є великою прихильницею інвазивних косметичних процедур. Вона частіше обирає масаж обличчя, лімфодренаж, маски з натуральних компонентів.
Джилліан Андерсон (фото: instagram.com/gilliana)
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти Women's health, The Guardian та Prevention.
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