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Годзя или годзь: рецепт старинного украинского блюда

Вторник 10 декабря 2024 07:45
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Годзя или годзь: рецепт старинного украинского блюда Что такое годзя (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)
Автор: Людмила Рябухіна

Годзь или годзя - традиционное украинское блюдо, которое больше всего готовили в Винницкой области. Там блюдо известно с XVIII века. Годзя, которую готовят на ребрах или на рульке, очень сытная, напоминает смесь рагу и первого блюда.

О том, как готовить годзю на рульке, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ".

Что нужно для годзи

Для того чтобы приготовить годзю, понадобятся следующие ингредиенты:

  • вода - 3 л
  • сливочное масло - 50 г
  • рулька - 2 кг
  • капуста - 300 г
  • фасоль - 200 г
  • картофель - 5 шт.
  • помидоры - 3 шт.
  • морковь - 1 шт.
  • квашеные огурцы - 4 шт.
  • лук - 1 шт.
  • корень петрушки - 2 шт.
  • душистый перец - 3 шт.
  • острый красный перец - по вкусу
  • соль - по вкусу

Как готовить годзь

Для того чтобы приготовить годзю, предварительно замочите фасоль на 12 часов, чтобы бобовые хорошо разварились в блюде.

Несмотря на то, что годзь готовят на рульке или ребрах, по желанию это мясо можно заменить на вырезку или другую часть. Приготовление годзи на рульке начинают с отваривания мяса, предварительно разрезав его на несколько частей.

Для того чтобы избавиться от неприятного привкуса и аромата, первую воду из мяса нужно слить. Залейте рульку чистой водой, всыпьте замоченную фасоль и продолжите варить, снимая пену.

Годзя или годзь: рецепт старинного украинского блюда

Как варить годзю (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

В процессе варки добавьте ароматный перец и корешки петрушки. Также приготовьте зажарку для блюда.

Для этого разогрейте на сковороде масло. Лук почистьте, нарежьте на кубики и обжарьте до золотистого цвета.

Помойте и нарежьте ломтики помидоры, добавьте их к луку. Готовьте зажарку до размягчения помидоров, после чего переложите ее в другую посуду - чтобы не пересушить.

Годзя или годзь: рецепт старинного украинского блюда

Как готовить овощную зажарку (скриншот / КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Картофель нужно почистить и порезать на кубики среднего размера. Капусту нарежьте полосками, а соленые огурцы - кубиками. Морковь почистьте и нарежьте соломкой.

Когда фасоль будет почти готова, добавьте к блюду картофель, морковь и капусту. Проварите годзь в течение 15 минут, иногда помешивая.

После этого добавьте овощную зажарку и соленые огурцы. Варите годзь еще в течение 15 минут, а затем подавайте к столу, по желанию добавив сметану и измельченную зелень.

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