Самое дорогое - часы: Николас Карма рассекретил стоимость лука Притулы (видео)
Львовский блогер Николас Карма, интересующийся у известных украинцев и случайных прохожих, сколько стоит их образ, посетил гримерку телеведущего и волонтера Сергея Притулы, и спросил звезду о его look.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) ссылкой на Instagram инфлюэнсера.
Сколько стоит образ Сергея Притулы
Отвечая на вопрос о стоимости своей одежды, телеведущий начал с футболки "Можем повторить" с горящим хлопком, отметив, что это подарок.
Сверху у него черный свитшот с вышитым желтым гербом.
"Джинсы Boss стоят примерно 3 тысячи гривен. Жена купила мне тогда, когда в предыдущих джинсах протерлась дырка" ,- пошутил Притула.
Что касается обуви, то кеды Converse он купил во времена "Варяти шоу". Их стоимость - 1800 гривен.
Самыми дорогими в его образе оказались часы от бренда Omega. Аксессуар, говорит Сергей, - это подарок жены на его 40-летие. Точная цена ему неизвестна.
По словам знаменитости, есть определенные люди, которые считают, что он обогащается с волонтерских сборов, и посчитали вместо него стоимость часов - 6 тысяч евро.
Ранее Притула впервые объяснил, как выезжает за границу и зачем ходил в ТЦК.
Также он предупредил украинцев о мошенниках, действующих от его имени.