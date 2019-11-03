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Справа Гандзюк: рідним підозрюваних передавали гроші за мовчання

Новини » Суспільство     03.11.2019 - 16:25
Справа Гандзюк: рідним підозрюваних передавали гроші за мовчання
Фото: Катерина Гандзюк.(facebook com uakateryna)

Рідним підозрюваних передавали гроші від одного з підозрюваних організаторів злочину Олексія Левіна

Рідним підозрюваних у справі вбивства Катерини Гандзюк передавали гроші від одного з підозрюваних організаторів злочину Олексія Левіна за мовчання. Про це на брифінгу в неділю в Києві розповів перший заступник начальника Головного слідчого управління Служби безпеки (СБУ) Віталій Маяков.

За його словами, фінансування рідних підозрюваних у справі про вбивство Гандзюк здійснювалося за вказівкою Левіна, який зараз знаходиться в міжнародному розшуку і місцезнаходження якого офіційно ще не встановлено.

У СБУ розповіли, що кошти надходили для того, щоб підозрювані мовчали, проте в даний час фінансування поки призупинено.

"Те, що кошти надходили по команді Левіна, такі докази є", - сказав Маяков.

Нагадаємо, сьогодні на брифінгу заявили, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до сприянню виїзду за кордон організатора нападу Левіна. Крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були і інші замовники злочину.

СБУ і Генеральна прокуратура найближчим часом інформуватимуть суспільство про нових вагомих результатаз у справі Катерини Гандзюк. Кримінальне провадження про напад на Гандзюк передано в СБУ в листопаді 2018 року і в даний час слідству відомий реальний коло осіб, які можуть бути причетні до замовлення.

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Новини України Служба безпеки УкраїниКатерина Гандзюк
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