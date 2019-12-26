Рік Білого Пацюка: які подарунки на Новий рік 2020 принесуть нещастя

Новий рік 2020 стане роком Білого (Металевого) Пацюка. Вранці 1 січня і діти і дорослі поспішать до ялинки, щоб дізнатися, чим їх вирішив в цьому році здивувати Дід Мороз. Деякі презенти можуть стати розчаруванням, як для отримувача, так і для символу наступаючого року, вважає астролог Олена Максимова, пише Gazeta.ua.

Фахівець радить, вибираючи подарунки, насамперед враховувати побажання близьких, і відмовитися від символічних презентів, які будуть припадати пилом у шафі. Пацюк - тварина практична, і віддає перевагу предметам, які обов'язково стануть у нагоді.

Що не можна дарувати в рік Білого Пацюка

Поганим подарунком на Новий рік 2020, на думку астролога, стануть смартфони, книги і листівки, гроші і гаманці, золоті прикраси, а також дорогі брендові речі. Пацюк "не оцінить" такі презенти, оскільки не любить марнотратство.

Найкращі подарунки дорослим на Новий рік 2020

На думку астролога, найкращими подарунками стануть вироби з дерева з дерева, кераміки і металу, обереги, брелоки, м'які іграшки, одяг та кухонна техніка. При цьому варто пам'ятати про їх корисність.

Відмінними подарунками для жінок стануть косметика, парфуми, сумочки, взуття, прикраси, шоколад. А чоловікам можна піднести набори ручних інструментів, годинник, автомобільні аксесуари, розумні речі, які роблять більш зручним побут.

Що покласти під ялинку дітям

Дітям краще всього підійдуть "активні подарунки" - Пацюк тварина рухлива. Максимова рекомендує віддати перевагу роликам, скейтам, велосипедам, машинкам, а також конструкторам, які розвивають "інженерне мислення".