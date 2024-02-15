Google вносит изменения в Gmail. Они могут многим не понравиться

Причина ввода ограничения

Компания Google решила ограничивать доступ к своим почтовым серверам для пользователей, которые будут отправлять больше 5 000 электронных писем на доменные адреса gmail.com.

Новое правило требует, чтобы в каждом письме присутствовала ссылка для отписки от рассылки. В противном случае Google может временно заблокировать аккаунт, а после проведения проверки - удалить его навсегда.

Этот фильтр писем будет внедрен постепенно, с проверкой на наличие обязательной ссылки на отписку. После полной реализации изменений начнутся временные и постоянные блокировки аккаунтов за нарушения правил.

В идеале инициаторы рассылки должны получать одобрение на получение письма от каждого получателя и по требованию Google давать доказательства того, что их письма не навязаны против воли. Главное - чтобы получатели не подавали жалобы в Gmail, что все происходит против их воли.

Эти изменения коснутся в первую очередь крупных пользователей сервиса Google Workspace, предназначенного для взаимодействия с организациями и предпринимателями. Усиление правил электронной почты может привести к уменьшению объема спама.