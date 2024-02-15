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Google вносит изменения в Gmail. Они могут многим не понравиться

Gmail ужесточает правила для массовых рассылок писем (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В правилах использования электронной почты Gmail появился новый пункт. Теперь сервис принимает дополнительные меры по противодействию спамерам и обычным пользователям, которые не соблюдают определенное правило.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на справочный центр Google.

Причина ввода ограничения

Компания Google решила ограничивать доступ к своим почтовым серверам для пользователей, которые будут отправлять больше 5 000 электронных писем на доменные адреса gmail.com.

Новое правило требует, чтобы в каждом письме присутствовала ссылка для отписки от рассылки. В противном случае Google может временно заблокировать аккаунт, а после проведения проверки - удалить его навсегда.

Этот фильтр писем будет внедрен постепенно, с проверкой на наличие обязательной ссылки на отписку. После полной реализации изменений начнутся временные и постоянные блокировки аккаунтов за нарушения правил.

В идеале инициаторы рассылки должны получать одобрение на получение письма от каждого получателя и по требованию Google давать доказательства того, что их письма не навязаны против воли. Главное - чтобы получатели не подавали жалобы в Gmail, что все происходит против их воли.

Эти изменения коснутся в первую очередь крупных пользователей сервиса Google Workspace, предназначенного для взаимодействия с организациями и предпринимателями. Усиление правил электронной почты может привести к уменьшению объема спама.

Напомним, что в Gmail теперь можно мгновенно отвечать на письма.

Кроме этого, недавно стало известно, что Google удаляет приложения с Android по определенной причине.

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