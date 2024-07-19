Глобальный сбой из-за CrowdStrike: почему на Windows появляется синий экран и как это исправить

Этот широкомасштабный сбой, вызванный, по всей видимости, ошибочным обновлением от компании кибербезопасности CrowdStrike, привел к хаосу в работе компаний и подчеркнул хрупкость нашего взаимосвязанного цифрового мира.

Понимание "синего экрана смерти"

BSOD, официально известный как ошибка STOP, является критической системной ошибкой, которая останавливает работу Windows и отображает сообщение об ошибке на синем экране. Часто это происходит из-за сбоев оборудования или программного обеспечения, которые ставят под угрозу стабильность системы.

Сегодняшним виновником, по-видимому, стало обновление CrowdStrike, которое вызвало проблемы совместимости или непредвиденные взаимодействия с определенными конфигурациями Windows.

Компания заявила: "CrowdStrike осведомлена о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor... Симптомы включают ошибку проверки работоспособности (синий экран) на хостах, связанную с Falcon Sensor. Наши инженерные команды активно работают над решением этой проблемы, и обращаться в службу поддержки не требуется", - добавили в компании.

Кроме того, согласно обновлению, опубликованному на Subreddit, инженерная команда CrowdStrike теперь нашла способ отменить изменения, внесенные обновлением.

Как устранить ошибку "синего экрана" в Windows