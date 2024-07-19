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Глобальный сбой из-за CrowdStrike: почему на Windows появляется синий экран и как это исправить

Пользователи Windows сталкиваются с ошибкой "Синий экран смерти" после недавнего обновления Crowdstrike (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Утром 19 июля ряд организаций в Украине и мире столкнулись с проблемой запуска компьютеров, функционирующих на операционной системе Microsoft Windows и использующих программное обеспечение CrowdStrike Falcon.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на индийскую деловую и финансовою газету Mint.

Этот широкомасштабный сбой, вызванный, по всей видимости, ошибочным обновлением от компании кибербезопасности CrowdStrike, привел к хаосу в работе компаний и подчеркнул хрупкость нашего взаимосвязанного цифрового мира.

Понимание "синего экрана смерти"

BSOD, официально известный как ошибка STOP, является критической системной ошибкой, которая останавливает работу Windows и отображает сообщение об ошибке на синем экране. Часто это происходит из-за сбоев оборудования или программного обеспечения, которые ставят под угрозу стабильность системы.

Сегодняшним виновником, по-видимому, стало обновление CrowdStrike, которое вызвало проблемы совместимости или непредвиденные взаимодействия с определенными конфигурациями Windows.

Компания заявила: "CrowdStrike осведомлена о сообщениях о сбоях на хостах Windows, связанных с Falcon Sensor... Симптомы включают ошибку проверки работоспособности (синий экран) на хостах, связанную с Falcon Sensor. Наши инженерные команды активно работают над решением этой проблемы, и обращаться в службу поддержки не требуется", - добавили в компании.

Кроме того, согласно обновлению, опубликованному на Subreddit, инженерная команда CrowdStrike теперь нашла способ отменить изменения, внесенные обновлением.

Как устранить ошибку "синего экрана" в Windows

  • Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows
  • Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike
  • Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его
  • Перезагрузите компьютер или сервер

Читайте также, что такое CrowdStrike и почему из-за него произошел мировой IT-сбой.

А еще у нас есть материал о том, как вводить специальные символы на компьютерах Windows.

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