"Компании в нокдауне". Как глобальный ІТ-сбой затронул мировых гигантов и отразился на Украине

По всему миру сегодня, 19 июля, произошел большой технический сбой в IT-системах, связанный с онлайн-сервисами Microsoft. Также он повлиял на работу украинских банков, операторов мобильной связи и почты.

РБК-Украина рассказывает о глобальном сбое и о том, как он отразился на Украине.

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Что происходит в мире

Глобальный сбой привел к отмене всех рейсов крупнейших авиакомпаний США, в том числе Delta, United и American Airlines из-за проблем со связью. Frontier Airlines тоже приостановила полеты, объяснив это проблемами с онлайн-сервисами IT-гиганта Microsoft.

Выполнение рейсов приостановил немецкий аэропорт Берлин-Бранденбург. Также с проблемами столкнулись аэропорты в Испании, сообщается о возможных задержках рейсов. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines предупредила о сбое в системе бронирования билетов и регистрации.

В литовском Вильнюсе отложены рейсы в Эйндховен и Анталью. Приложение авиакомпании WizzAir не работает.

Авиакомпании в аэропортах Мумбаи и Гонконга регистрируют пассажиров вручную. В Японии с перебоями работают многие сервисы, включая офисный пакет Microsoft 365. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в этой стране приостановила работу около трети своих заведений.

Крупнейший банк Австралии Commonwealth Bank сообщил о проблемах с обслуживанием, в Канберре не работают кассы в супермаркетах. Кроме того, сбой затронул банки и авиакомпании. Пострадал крупнейший банк ЮАР Capitec Bank, у которого 22 млн клиентов. О перебоях в банковской системе сообщил центральный банк Израиля.

Управляющая Лондонской фондовой биржей компания LSE Group столкнулась с невозможностью оперативно публиковать новости. Также в Британии от сети отключался телеканал Sky News. Позже картинка восстановилась, но ведущие сидят на фоне неработающих мониторов. Также британские пациенты не могут записаться на прием к врачу через онлайн-форму.

Зафиксированы трудности в работе платежной системы VISA, компании ADT security и коммерческого гиганта Amazon.

Лоукостер Ryanair предупредил пассажиров о потенциальных перебоях, которые повлияют на все работающие авиакомпании. В Дании сообщают о сбое в работе автоматической пожарной сигнализации в Копенгагене. Есть проблемы с IT-системами оргкомитета Олимпиады, сейчас активированы планы действий в чрезвычайных ситуациях для продолжения операций.

Какова причина масштабного сбоя

Глобальный сбой вызван проблемами в работе систем Microsoft. В частности, у многих пользователей компьютеров на операционной системе Windows отображается так называемый "синий экран смерти", который появляется из-за критических нарушений.

Это происходит после установки обновления программного обеспечения от фирмы CrowdStrike, которая занимается кибербезопасностью. Как заявили в Microsoft, сбой может повлиять на любого пользователя, который использует различные приложения и службы Microsoft 365. IT-специалисты прилагают максимум усилий для устранения последствий.

Обновление CrowdStrike для антивируса Falcon вступило в конфликт с Windows 10. В самой CrowdStrike заявили, что сейчас занимаются откатом проблемного обновления.

"Во всем мире глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса CrowdStrike и Windows. Множество компаний в нокдауне", - написал в Telegram Олег Гороховский, соучредитель украинского Monobank, на который тоже повлиял сбой.

На данный момент в Microsoft говорят о постепенной стабилизации. Ее акции упали на 2%, бумаги CrowdStrike подешевели почти на 16%.

Как сбой повлиял на Украину

С утра клиентам Monobank не удается создать "банку" для сбережений. Они используются для сборов на гуманитарную, медицинскую помощь или на нужны военных.

Повлиял сбой и на работу мобильного приложения государственного Sense Bank. В нем не отображались банковские карты, приложение показывало пустой экран. В самом банке говорили о временных технических трудностях с онлайн-услугами. Кроме того, не работали переводы, обмен валюты, оплата услуг, открытие кредитов и депозитов, покупка облигаций и автогражданки.

По состоянию на 11:00 все системы Sense Bank восстановлены, а цифровые сервисы и функции снова работают в обычном режиме. Подчеркивается, что сбой не связан с DDoS-атакой или другими подобными действиями.

Утром из-за программных обновлений обслуживание клиентов приостановила "Новая почта". Но к 10:00 работа всех систем и сервисов была возобновлена, налажено обслуживание в почтовых отделениях и почтоматах.

На проблемы со связью жаловались абоненты мобильного оператора Vodafone. При попытке совершить звонок он сразу сбрасывался.

"Сегодня утром в течение часа наблюдалась сложность в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины. Специалисты компании оперативно отреагировали на ситуацию, с 09:20 предоставление всех основных услуг постепенно возобновляется", - говорится в комментарии Vodafone для РБК-Украина.

Мировой сбой не повлиял на работу украинской железной дороги. Все цифровые каналы доступны в обычном режиме, сообщает "Укрзализныця".

Как решить проблему прямо сейчас

Как утверждают в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, пользователи столкнулись с проблемой при запуске компьютеров на Windows, которые используют антивирус Falcon от CrowdStrike.

По состоянию на середину дня, пострадавшие украинские организации уже полностью или частично восстановили работу.

Для быстрого решения проблемы рекомендуется воспользоваться инструкцией CrowdStrike:

загрузить Windows в безопасном режиме (варианты появляются при нажатии F8 до загрузки операционки) или в среде восстановления

перейти в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

найти файл с названием "C-00000291*.sys" и удалить его

перезагрузить компьютер или сервер

Данный способ следует применить, пока CrowdStrike работает над устранением проблемы и не предоставит официальную информацию.

Госспецсвязи готова оказать консультативную и практическую помощь. Для этого нужно обратиться в правительственную команду реагирования CERT-UA на электронную почту incidents@cert.gov.ua.

При подготовке материала использовались: публикации Bloomberg и The Verge, сообщения Microsoft, CrowdStrike и украинских компаний, Госспецсвязи, комментарий Vodafone для РБК-Украина.