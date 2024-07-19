Что такое CrowdStrike и почему из-за него произошел мировой IT-сбой

19 июля 2024 года мир столкнулся с серьезным технологическим сбоем, который парализовал работу компаний в различных отраслях . По всей видимости, причиной всему стало ошибочное обновление от компании кибербезопасности CrowdStrike.

РБК-Украина (проект Styler) срассказывает, что такое CrowdStrike и почему из-за него произошел масштабный технологический сбой.

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Что известно про CrowdStrike

CrowdStrike - ведущая компания в сфере кибербезопасности, офис которой находится в Остине, штат Техас. Основанная в 2011 году, компания предлагает защиту облачных рабочих нагрузок, безопасность конечных точек, анализ угроз и услуги по реагированию на кибератаки.

Их платформа Falcon объединяет антивирус, обнаружение и реагирование на конечных точках (EDR) и управляемую охоту на угрозы, что делает ее популярным выбором для компаний любого размера. Однако 19 июля их репутация пострадала.

Согласно новостям и сообщениям в социальных сетях, недавнее обновление CrowdStrike стало причиной возникновения множества сбоев с "синим экраном смерти" (BSOD) на компьютерах с Windows. Эта критическая ошибка привела к тому, что компьютеры стали непригодными для использования, фактически парализовав работу бесчисленного количества предприятий.

Кроме того, похоже, что Microsoft также столкнулась с отдельным сбоем своих служб Azure и пакета приложений Microsoft 365. "Пользователи могут не иметь доступа к различным приложениям и службам Microsoft 365", - написали они. Неясно, какой из сбоев, если таковые имеются, связан с этим, а не с проблемой CrowdStrike.

Почему произошел сбой

Хотя CrowdStrike признала проблему и отменила обновление, точная причина сбоя остается неясной. Эксперты по кибербезопасности считают, что само обновление могло содержать ошибку, которая конфликтовала с системами Windows.

Реакция двух компаний

Ни CrowdStrike, ни Microsoft официально не подтвердили прямой связи между обновлением и сбоем. CrowdStrike опубликовала заявление, признающее сообщения о BSOD, и заявила, что ей удалось идентифицировать и отменить проблемное развертывание контента. Однако, заявление не дает подробностей о причине сбоя.

Microsoft также расследует отдельный сбой службы, совпавший по времени с проблемой CrowdStrike, хотя неясно, связаны ли эти два события.

Последствия мирового сбоя

Глобальный сбой в работе IT-систем, предположительно вызванный обновлением CrowdStrike, привел к серьезным нарушениям и потенциальным финансовым потерям.

Авиакомпании, такие как Delta и Frontier, были вынуждены отменить рейсы, а Лондонская фондовая биржа и вещательные компании, такие как Sky News, столкнулись с перебоями в работе.

IT-специалисты по всему миру лихорадочно пытались устранить неполадки и восстановить работоспособность, что подчеркивает зависимость критически важной инфраструктуры от нескольких поставщиков программного обеспечения.

Как устранить ошибку "синего экрана" в Windows

Загрузите Windows в безопасном режиме или в среде восстановления Windows

Перейдите в каталог C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike

Найдите файл с названием "C-00000291*.sys" и удалите его

Перезагрузите компьютер или сервер