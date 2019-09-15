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Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною та РФ

Новини » Суспільство    15.09.2019 - 14:32
Папа Римський привітав обмін полоненими між Україною та РФ
Фото: Папа Франциск (flickr.com/catholicism)

Папа заявив, що радий поверненням звільнених додому

Папа Римський Франциск в ході сьогоднішнього спілкування з прочанами у Ватикані привітав обмін полонених між Україною та Росією, який відбувся 7 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Ватикану".

За словами Папи, він радіє через повернення звільнених до своїх домівок та рідних. Папа додав, що молиться за швидке завершення війни на Донбасі та повернення миру в Україну.

"Дорогі брати й сестри, минулого тижня відбувся довгоочікуваний обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Радію за звільнених, які змогли обійняти своїх найдорожчих, і не перестаю молитися за швидке завершення конфлікту та за тривкий мир у східній Україні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск під час зустрічі з українськими єпископами у Ватикані заявив, що на Донбасі ведеться гібридна війна. Також Папа засудив бойові дії на сході України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати Америки привітали звільнення 35 українських громадян з російського полону в рамках обміну полоненими, який відбувся 7 вересня. У Вашингтоні закликали Росію звільнити всій українців, які були незаконно засуджені.

Зазначимо, 7 вересня Україна і Росія провели обмін полоненими у форматі "35 на 35". В рамках обміну в Україну повернулися 24 українських моряка, незаконно затриманих Росією в Керченській протоці, а також ще 11 політв'язнів, серед яких і режисер Олег Сенцов.

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