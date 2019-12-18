Голова СБУ назвав ключові загрози національній безпеці

Фото: Іван Баканов (РБК-Україна)

За його словами, крім війни на Донбасі, це інформаційні загрози та кіберзагрози

Голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов назвав ключові загрози національній безпеці країни. Про це він повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, крім війни на Донбасі, інформаційні загрози сьогодні стоять на першому місці.

"Фейки заполонили інформпростір у всьому світі. Зрозуміти, де правда, а де неправда дуже важко. Чи дестабілізує це? Так, безумовно. Працюють в цьому фейковому полі лише внутрішні сили? Ні, звичайно", - сказав він.

Великою проблемою він також назвав кіберзагрози.

"Сьогодні ми всі користуємося комп'ютерами, програмним забезпеченням. Простий приклад - вірус Petya. Без висококласних фахівців СБУ було б складно протидіяти цій загрозі", - зазначив Баканов.

Раніше голова СБУ повідомив, що спецслужба почала 69 кримінальних справ по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Зокрема, за 9 справах про держзраду вже є рішення суду.

Також Баканов заявляв, що майже кожен день центральні станції столичного метро перекривається через повідомлення про замінування, тому він виступає за продаж сім-карт за паспортом.