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6 ознак того, що ви готові до нових стосунків

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П'ятниця 26 серпня 2022 18:29
6 ознак того, що ви готові до нових стосунків Фото: Які ознаки допоможуть зрозуміти, що ви готові до нових стосунків (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Відчувати кохання і дарувати його іншій людині - це природна потреба людини. Практично у кожного є мрія - зустріти того, з ким захочеться ділитися особистим, планувати життя і ним насолоджуватися.

Психолог Юлія Медведєва розповіла, як зрозуміти, що ви готові до нових стосунків.

За словами фахівця, люди в бажанні відшукати рідну душу, часто ідеалізують дійсність. Вони наділяють партнера нереалістичними очікуваннями й не в змозі побачити власні недоліки. Цьому сильно заважає завищена планка.

"Насправді побудувати стосунки може тільки той, хто внутрішньо готовий до мінливості кохання й розуміє, що танго завжди танцюють двоє", - пояснює Юлія Медведєва.

Психолог назвала критерії, які допоможуть зрозуміти, що ви вже готові до нових почуттів і до нових стосунків.

Ви завершили минулі стосунки

Не здригаєтеся від повідомлень, не плачете в подушку від жалю, не таїте образ на колишнього партнера і не виношуєте плани помсти.

Ви обираєте себе

Ви навчилися і готові відкрито заявляти про свої кордони та не дасте себе в образу. Не будете терпіти абьюз, газлайтінг і звичайно ж, фізичне насильство.

Ви усвідомили свої слабкості та недоліки

Готові працювати над собою і сприймаєте конструктивну критику без істерик.

Ви не плануєте розв'язувати особисті питання за рахунок партнера

Ви розумієте, що за власне щастя відповідаєте самостійно. Ніхто інший, навіть той ідеальний принц / принцеса з ваших мрій, не повинні кружляти вас 24/7. Він - не all inclusive.

Ви шукаєте партнера для себе

Не на радість мамі та не на заздрість подругам або друзям, а особисто для себе. Тому звертаєте увагу на особисті якості людини, його характер, потенціал. І можете припинити будь-яку критику вашого вибору.

Ви вірите в любов

І це найголовніше. Інакше, навіщо це все?

До речі, раніше ми писали про те, які фрази не можна говорити під час розставання.

А ще розповідали про те, що психологи пояснили, чому токсичні колишні часто повертаються.

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