Главные денежные везунчики среди знаков Зодиака, которые обогатятся уже сегодня-завтра

Гороскоп на неделю расскажет, кому из знаков Зодиака больше всего повезет с финансами в период с 20 по 25 сентября.

Близнецы

На этой неделе завершатся жилищные и домашние проблемы с перспективой для вас, улучшение бытовых условий. Путешествие по всей семье пройдет благоприятно и позволит укрепить семейные узы. Возможны большие доходы от земли, недвижимости, акций или пособия от отца или его родственников. В выходные отдохните на природе или в пригородном доме.

Лев

На этой неделе ожидается повышение уровня материальной ответственности и хорошие доходы. Дополнительные заработки. Но есть большой риск потери, поэтому не рекомендуется вкладываться в проекты, рекламу или инвестировать в новые стартапы. Главное - не одалживать никому деньги или распрощаетесь с ними навсегда.

Стрелец

На этой неделе вы должны проявить себя в качестве ответственного и надежного сотрудника, поэтому доверие руководства не за горами. Вас могут продвинуть по карьерной лестнице, предложив хорошую должность, повысить зарплату. Возможны успешные решения любой ситуации за деньги или статус.