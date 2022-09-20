Найбільші грошові везунчики серед знаків Зодіаку, які збагатяться вже сьогодні-завтра

Гороскоп на тиждень розповість, кому зі знаків Зодіаку найбільше пощастить з фінансами у період з 20 по 25 вересня.

Близнюки

Цього тижня завершаться житлові та домашні проблеми з перспективою для вас, покращення побутових умов. Подорож всією сім'єю пройде сприятливо і дозволить зміцнити сімейні узи. Можливі великі доходи від землі, нерухомості, акцій чи допомога від батька чи його родичів. У вихідні відпочиньте на природі або в заміському будинку.

Лев

Цього тижня очікується підвищення рівня матеріальної відповідальності та непогані доходи. Додаткові заробітки. Але є й великий ризик втрати, тому не рекомендується вкладатись у проекти, рекламу чи інвестувати у нові стартапи. Головне - не позичати нікому гроші або розпрощаєтеся з ними назавжди.

Стрілець

Цього тижня ви повинні виявити себе як відповідальний та надійний співробітник, тому довіра керівництва не за горами. Вас можуть просунути кар'єрними сходами, запропонувавши хорошу посаду, підвищити зарплату. Можливі успішні рішення будь-якої ситуації за гроші чи статус.