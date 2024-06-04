Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

По состоянию на 4 июня, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1290 российских окупантов, и таким образом общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512 420 солдат. Также вооруженные силы Украины уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:

Напомним, перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов.

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