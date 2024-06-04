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Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Вторник 04 июня 2024 08:11
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Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине Фото: защитники Украины на фронте (Виталий Носач, коллаж РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

По состоянию на 4 июня, Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1290 российских окупантов, и таким образом общие потери армии РФ в личном составе с начала полномасштабной войны составили уже около 512 420 солдат. Также вооруженные силы Украины уничтожили 15 танков и 65 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 512420 (+1290) человек ликвидировано;
  • танков – 7794 (+15) ед;
  • боевых бронированных машин – 15020 (+18) ед.;
  • артиллерийских систем – 13345 (+65) ед.;
  • РСЗО – 1092 (+2) ед.;
  • средства ПВО – 827 (+3) ед.;
  • самолетов – 357 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10766 (+27) ед.;
  • крылатых ракет – 2268 ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 18228 (+69) ед;
  • специальной техники – 2211 (+12) ед.

Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Напомним, перед тем в вечернем отчете от 3 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в течение суток произошло 124 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силы обороны Украины сорвали попытку российских войск продвинуться в сторону Синьковки, Невского и Тернов.

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Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
Еще более 1200 захватчиков, 15 танков и 65 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
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