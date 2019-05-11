Головна небезпека: Комаровський розповів про лікування кишкових інфекцій у дітей

Євген Комаровський розповів про лікування кишкових інфекцій та використання антибіотиків. За словами відомого педіатра, в переважній більшості випадків вони не потрібні. Лікар вищої категорії на своїй сторінці в Instagram наголосив, що використання антибіотиків обов'язкове у разі дизентерії чи черевного тифу.

Доктор Комаровський, який раніше дав поради батькам на випадок прояву висипки у дитини, відповів на запитання своїх підписників, який антибіотик найкраще використовувати для лікування кишкових інфекцій.

Педіатр зазначив, що головною небезпекою при кишкових інфекціях є не сама бактерія, а те, що вона викликає запальний процес в шлунково-кишковому тракті. Це призводить до того, що організм не може засвоювати воду, і звідси виникає пронос.

"Головна небезпека кишкової інфекції в тому, що організм дитини втрачає воду", - розповів Комаровський.

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Тому головне в лікуванні будь-якої кишкової інфекції - не допустити зневоднення, а організм в цей час буде самостійно формувати імунітет.

"Тому головний "антибіотик" при лікуванні кишкових інфекцій – це рідина", - резюмував Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, нещодавно Євген Комаровський розповів про найбільш важливі правила безпечного харчування, які потрібні для того, щоб уникнути ризику харчових отруєнь у дорослих і дітей.

Додамо також, що Євген Комаровський розповів батькам, як швидко і правильно привчити дитину до горщика.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський зробив важливу заяву про вжиття алкоголю під час вагітності.