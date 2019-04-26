Як привчити дитину до горщика: поради доктора Комаровського (відео)

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський повідомив, що в багатодітних сім'ях діти привчаються до горщика швидше

Доктор Євген Комаровський розповів батькам, як привчити дитину до горщика. Про це педіатр повідомив на своїй Instagram-сторінці.

Комаровський, який раніше висловився про вегетеріанство для дітей, повідомив, що дитині треба показувати приклад. Адже коли дитину вчать самостійно їсти, їй не потрібно пояснювати, як це робити, вона і так бачить, як це роблять члени його сім'ї.

"Ви можете пояснити дитині, що їй треба відкрити рот, що в цей рот треба засунути ложку, що після того, як ложка "засунется", треба закрити рот, потім ложку... уявляєте, як це важко?" - каже педіатр.

Комаровський розповів про привчанні дитини до горщика (фото: twitter.com Mothersandmore)

А коли дитину привчають до горщика, вона, фактично, повинна зрозуміти на словах, як це роблять. Адже в цивілізованому суспільстві малюк не бачить, як справляють нужду мама і тато.

І недивно, що в багатодітних сім'ях діти привчаються до горщика набагато швидше, коли є приклад старших товаришів. Також в цьому допомагає відвідування дитячого садка, де цей процес часто відбувається колективно.

Комаровський розповів про привчанні дитини до горщика (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Раніше доктор Комаровський розповів батькам, якою має бути дитяча кімната для того, щоб убезпечити дитину.

Також повідомлялося, що іменитий педіатр повідомив про ознаки, які свідчать про те, що дитина отримує недостатньо кальцію.

До речі, Комаровський розповів, яка температура води оптимальна для купання і загартовування дітей.